Анна Ермолаева стала исполнительным директором МС «Созвездие»

Эксклюзив
13.10.2025
14:45
ОльгаКоберник
Бывший руководитель аналитической компании AlphaRM Анна Ермолаева заняла пост исполнительного директора маркетингового союза «Созвездие». Она займется оптимизацией бизнес-процессов и развитием партнерской сети.
Анна Ермолаева | Фото: Игорь Чунусов

Анна Ермолаева стала исполнительным директором МС «Созвездие», сообщил «ФВ» руководитель союза и директор по развитию ООО «ФК Пульс» Сергей Еськин. «Анна займется оптимизацией бизнес-процессов, повышением эффективности компании, разработкой новых технологических и методологических решений и их внедрением», — отметил он.

Одна из задач — привлечение новых партнеров, добавила Анна Ермолаева. Сейчас в союз входят более 13 тыс. аптек.

О том, что Анна Ермолаева покидает свой пост в AlphaRM, стало известно в начале сентября. Она руководила компанией более 10 лет. Аналитическую компанию возглавил Николай Демидов, писал «ФВ».

