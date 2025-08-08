Белый дом намерен снизить цены на препараты в США за счет их удорожания в Европе

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с фармацевтическими компаниями способы повысить цены на лекарства за рубежом, особенно в Европе, чтобы сделать их дешевле для американцев. Об этом сообщил представитель Белого дома и три источника в отрасли агентству Reuters.

Власти обещают производителям содействие в международных переговорах, если те примут принцип «наибольшего благоприятствования», указ о котором Трамп подписал в мае. Согласно его предписаниям, стоимость препаратов в Штатах должна быть самой низкой относительно других развитых стран. Отмечается, что уже в течение нескольких месяцев стороны обмениваются идеями по достижению этой цели, не уменьшая финансирование инноваций, о чем не раз беспокоилась отрасль.

Топ-менеджеры в европейских фармкомпаниях подтвердили начало работы над корректировкой ценовой политики с местными правительствами.

По итогам встречи генеральный директор Eli Lilly Дэвид Рикс заявил инвесторам о необходимости выровнять стоимость медикаментов в США и Европейском союзе (ЕС) в долгосрочной перспективе. Он добавил, что для этого «нужно использовать торговые инструменты», поскольку европейские правительства будут сопротивляться росту затрат, и выразил надежду на поддержку со стороны администрации президента.

Также глава корпорации предупредил, что решить проблему не получится, бездумно используя модель ценообразования Европы в Америке. По его убеждению, это может создать гибрид наихудших черт двух систем здравоохранения — низкие темпы развития инноваций (как сейчас в Европе), при этом пациенты не перестанут переплачивать за лекарства (как сейчас в Америке).

Вашингтон планирует оказывать давление на Великобританию и ЕС, заставляя их увеличивать расходы на новые препараты американского производства в обмен на торговые преференции, следует из сообщения. Экономист Verdant Research Анна Кальтенбек считает, что Брюссель тоже имеет свои рычаги влияния и может отказаться от слишком дорогих закупок. Помимо этого, она привела данные научных работ, которые указывают на достаточно большой размер выручки у фармкомпаний для снижения стоимости продукции в США без ее изменения за границей.

Согласно исследованию RAND от 2022 года, лекарства в Штатах — самые дорогие в мире. Американское население платит за них в три раза больше, чем жители других развитых государств.

В конце июля Трамп направил письма 17 фармгигантам с призывом уменьшить цены на медикаменты в стране до уровней, сопоставимых с зарубежными. В случае отказа он пригрозил прибегнуть к «полному арсеналу мер» принуждения.

На следующей неделе президент собирается обложить пошлинами фармпродукцию. В недавнем интервью он озвучил, что ставка будет небольшой, чтобы дать компаниям год-полтора на перенос производственных мощностей. После этого таможенные сборы вырастут до 150%, а спустя какое-то время — до 250%. Для ЕС, Японии и Южной Кореи предусмотрена льготная ставка в 15%.