Бюджетные места по программам фармобразования могут стать целевыми

Студентов, которые поступают на бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского и фармацевтического образования, могут обязать заключать договор о целевом обучении. О такой инициативе пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Проектом Федерального закона предлагается внести изменения в ст.69 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ уже одобрила новеллу.

Авторы проекта также предложили студентам медицинских программ, нарушающим условия договора о целевом обучении, платить в бюджет компенсацию в размере затраченной на их обучение суммы и штраф в двукратном размере компенсации.

Такую меру распространят и на выпускников программ среднего профессионального медицинского образования, а также на заказчиков целевого обучения в случае неисполнения обязательства по трудоустройству гражданина, расторжения договора о целевом обучении в одностороннем порядке.

Кроме того, студенты-целевики смогут продолжить обучение без отработки установленного договором срока на следующей образовательной ступени, в том числе в ординатуре после специалитета, только при условии заключения следующего целевого договора с тем же заказчиком.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В феврале Минздрав намеревался установить штраф в двукратном размере от суммы, потраченной на обучение. В мае Минздрав предложил увеличить штрафы для выпускников медицинских вузов, отказавшихся от обязательной отработки, до трехкратного размера от суммы, потраченной на обучение.

В июне Минздрав предложил обязать выпускников мед- и фармвузов проходить трехлетнее наставничество после первичной аккредитации. Поправки вызвали дискуссию в отрасли — эксперты указывают на возможные противоречия с Конституцией и недостаточную привлекательность условий для молодых специалистов.