Что почитать в свежем номере
Главные материалы, опубликованные в газете «Фармацевтический вестник»
— Рейтинг влиятельности «ФВ»: номинанты и победители рейтинга наиболее влиятельных субъектов рынка в 2022 году.
— Фальстарт эксперимента: пилот по онлайн-продаже рецептурных лекарств уже начался, но у рынка еще есть вопросы к схеме продажи.
— Десять на десять: валовые продажи первой десятки дистрибьюторов выросли более чем на 10% в 2022 году.
— Во власти шторма: десять знаковых трендов в рекрутинге специалистов для фармы.
— У контрольной точки: самые провальные клинические испытания 2022 года, по версии Fiercebiotech.
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