Что почитать в свежем номере

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07.03.2023
14:49

Главные материалы, опубликованные в газете «Фармацевтический вестник»

Рейтинг влиятельности «ФВ»: номинанты и победители рейтинга наиболее влиятельных субъектов рынка в 2022 году.

Фальстарт эксперимента: пилот по онлайн-продаже рецептурных лекарств уже начался, но у рынка еще есть вопросы к схеме продажи.

Десять на десять: валовые продажи первой десятки дистрибьюторов выросли более чем на 10% в 2022 году.

Во власти шторма: десять знаковых трендов в рекрутинге специалистов для фармы.

У контрольной точки: самые провальные клинические испытания 2022 года, по версии Fiercebiotech.

Фармацевтический вестник №6 (1105) от 07.03.2023

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