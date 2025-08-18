«Джодас Экспоим» судится с Минздравом из-за отмены регистрации его препаратов

Компания «Джодас Экспоим» обратилась в Арбитражный суд Москвы с исками к Минздраву о признании незаконными решений регулятора об отмене регистрации и исключении из ГРЛС его лекарств. Речь идет о препаратах «Имипенем и Циластатин Джодас» и «Флуконазол», обратил внимание «ФВ». Первое заявление принято судом к рассмотрению, второе пока оставлено без движения из-за нарушения требований Арбитражного процессуального кодекса.



В первом иске фигурирует антибиотик «Имипенем и Циластатин Джодас» (порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 мг + 500 мг). Его регистрация была отменена 28 мая, сообщал «ФВ». Причина исключения из ГРЛС в письме регулятора не была указана, однако в тот же день были приняты аналогичные решения еще по десяти продуктам этой компании. И в одном из писем в качестве причины были названы результаты проверки, проведенной по письму от Администрации по контролю лекарственных средств правительства штата Телингана Индии, и непринятие мер по предупреждению нарушения законодательства России.

В июле Росздравнадзор уведомил участников рынка о выявлении фальсифицированных лекарств, на вторичных упаковках которых в качестве производителя указана компания «Джодас Экспоим Пвт. Лтд.», Индия, сопровождаемых ложной информацией о производителе. В перечне были указаны несколько серий средства «Имипенем и Циластатин».

Одновременно с иском в суд поступило ходатайство о принятии обеспечительных мер. «Джодас Экспоим» просил приостановить действие решения Минздрава в отношении антибиотика до вступления судебного акта в законную силу (при том что препарат уже исключен из ГРЛС).

Однако суд отказался принимать такие меры, поскольку «Джодас Экспоим» «документально не обосновал, что непринятие заявленных им мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по делу, а также причинить значительный ущерб заявителю», говорится в определении от 12 августа.

Второй иск касается решения регулятора от 16 июля об отмене регистрации противогрибкового средства «Флуконазол» (раствор для инфузий, 2 мг/мл). Причина отмены Минздравом не сообщалась. Заявление компании оставлено без движения, так как истец не выполнил обязательные требования Арбитражного процессуального кодекса, в том числе не предоставил подтверждения оплаты госпошлины. Из определения суда следует, что в рамках данного процесса «Джодас Экспоим» также ходатайствовал о принятии обеспечительных мер.

«ФВ» направил запросы в Минздрав и «Джодас Экспоим».