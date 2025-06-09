Эксперимент по прослеживаемости фармсубстанций снова продлят

Минпромторг предложил внести изменения в Постановление Правительства РФ № 2261 от 22.12.2023. Документом предлагается продлить до 31 августа эксперимент по прослеживаемости лекарственных средств и сырья, используемого для их производства. Проект постановления об этом проходит общественное обсуждение до 20 июня.

Эксперимент стартовал 29 декабря 2023 года и должен был продлиться до 31 декабря 2024 года. Затем его продлили до 30 июня 2025 года.

Планировалось, что срок начала работы системы прослеживаемости фармацевтических субстанций будет синхронизирован с запуском механизма «второй лишний». Она будет подтверждать все стадии технологического процесса производства лекарств, включая синтез фармсубстанций на территориях государств — членов ЕАЭС. Таким образом система будет способствовать подтверждению возможности получения преференций по механизму «второй лишний» в госзакупках.

В стратегии «Фарма-2030» указано, что приоритет должны получить препараты из перечня стратегически значимых с 1 января 2025 года. При этом, по словам замминистра здравоохранения Сергей Глаголева, актуализировать список СЗЛС планируется к сентябрю 2025 года. Минфин предложил начать применять правило «второй лишний» с ЖНВЛП.

С начала 2025 года механизм «второй лишний» для готовой лекарственной формы действует для всего Перечня ЖНВЛП. Переход с «третьего лишнего» прошел практически незаметно для производителей. Те, кто заинтересован в участии в госзакупках, уже организовали производство готовой лекарственной формы на территории России. Следующий этап – «второй лишний» для субстанций – может застопориться.

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