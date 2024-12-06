Eli Lilly вложит 3 млрд долларов в наращивание объемов производства препаратов от ожирения

Eli Lilly инвестирует 3 млрд долл. в создание производственного комплекса на базе действующего завода в округе Кеноша (штат Висконсин, США) для увеличения объемов выпуска препаратов от диабета и ожирения. Об этом говорится в пресс-релизе американской фармацевтической компании.

Отмечается, что строительство промышленного кластера площадью 7,8 тыс. м2 начнется в этом году. Численность персонала вырастет со 100 до 750 сотрудников.

Предприятие оснастят передовым автоматизированным оборудованием, в том числе роботизированными системами и беспилотным транспортом, указывается в сообщении. Как утверждается, компания автоматизирует все производственные процессы, чтобы увеличить скорость и повысить качество изготовления лекарств.

Это крупнейшая производственная инвестиция Eli Lilly за пределами штата Индиана, где находится штаб-квартира фармгиганта. С учетом приобретения земли и складских помещений общий объем капиталовложений в новый комплекс составит 4 млрд долл.

В мае 2024 года фармгигант выделил 5,3 млрд долл. в строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций (АФС) для препаратов Mounjaro и Zepbound (tirzepatide) от диабета 2-го типа и ожирения соответственно в Индиане. Финансирование промышленного комплекса в штате таким образом выросло до 9 млрд долл., став крупнейшей инвестицией в производство фармсубстанций за всю историю США.

С 2020 года совокупный размер инвестиций Eli Lilly в развитие производственных активов на территории США превысил 23 млрд долл. В их числе — строительство завода в штате Северная Каролина, на которое было выделено 1,7 млрд долл. Ввод производственного объекта в эксплуатацию состоится в 2027 году.

Кроме того, в сентябре этого года Eli Lilly анонсировала расширение двух предприятий в Ирландии. На реализацию проекта компания направила 1,8 млрд долл.

В этом месяце Novo Nordisk также объявила об инвестиции 410 млн долл. в создание лабораторного комплекса площадью 53 тыс. м2 на территории Дании. Датский производитель уже приступил к строительству и планирует его завершить к 2027 году.

В июне 2024 года Novo Nordisk решила удвоить производственные площади в Северной Каролине из-за растущего спроса на препараты от диабета и ожирения. Компания инвестировала 4,1 млрд долл., рассчитывая закончить строительные работы в течение 3—5 лет.

По последним прогнозам аналитиков Morgan Stanley, рынок препаратов для похудения может превысить 105 млрд долл. к 2030 году. В III квартале 2024 года общий объем продаж препаратов Mounjaro и Zepbound достиг отметки в 4,4 млрд долл. (3,1 млрд и 1,3 млрд соответственно), «Оземпика» и Wegovy (семаглутид) — 5,6 млрд долл. (4,3 млрд и 1,3 млрд долл. соответственно).