ФАЦ не признал проблем с аккредитацией специалистов

Позиция ФАЦ

В ответ на обращение Альянса фармассоциаций Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ) сообщил, что допуск к аккредитации специалистов осуществляется в соответствии с требованиями Положения об аккредитации специалистов, утвержденного Приказом Минздрава России года № 709н от 28.10.2022.

«При установлении у специалиста уровня образования, не соответствующего квалификационным характеристикам и квалификационным требованиям, допуск к периодической аккредитации осуществляется с учетом требований пунктов 8, 11 Приказа Минздрава РФ № 66н от 03.08.2012 «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях», то есть по результатам обучения по дополнительным профессиональным программам», — сказано в письме руководителя ФАЦ Анны Клиновской. Документ есть в распоряжении «ФВ».

При анализе непрерывного стажа практической работы по аккредитуемой специальности учитывается стаж работы в должностях, наименования которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов, действовавшим в период приема на работу, отметили в ФАЦ.

В случае, если при рассмотрении комплекта документов выявлено несоответствие требованиям пунктов 2, 3, 89, 90, 103, 104, 105 и 106 Положения об аккредитации специалистов, то во исполнение пункта 94 Положения об аккредитации специалистов ФАЦ направляет уведомление об отказе в допуске к периодической аккредитации с указанием причин отказа.

«Специалисты имеют право после получения отказа ФАЦ направить заявление о допуске к периодической аккредитации с полным комплектом документов для повторного рассмотрения», — резюмировала Анна Клиновская.

Позиция профессионального сообщества

Полученный ответ носит формальный характер и не отражает всей глубины существующих проблем в данной сфере, отметила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Несмотря на то что регулятор формально соблюдает установленные процедуры, текущая система аккредитации не справляется с возложенными на нее задачами», — сказала она.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что многочисленные обращения профессионального сообщества, включая различные ассоциации фармацевтических работников, Национальную фармацевтическую палату и даже депутатов, остаются без должного внимания, добавила Виктория Преснякова.

«Ситуация требует комплексного подхода и пересмотра существующих механизмов аккредитации. Игнорирование системных проблем может привести к дальнейшему ухудшению положения фармацевтических специалистов на рынке труда и, как следствие, к увеличению дефицита квалифицированных кадров в отрасли», — отметила она.

Альянс считает необходимым организовать межведомственное совещание с участием всех заинтересованных сторон и профессиональных ассоциаций для выработки конструктивных решений по совершенствованию системы аккредитации фармацевтических работников.