Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

ФАЦ не признал проблем с аккредитацией специалистов

Эксклюзив
27.10.2025
16:08
ОльгаКоберник
Альянс фармацевтических ассоциаций получил ответ на просьбу снизить формализм при аккредитации опытных провизоров от ФАЦ. Регулятор сообщил, что соблюдает все установленные процедуры. К тому же специалисты могут направить заявление о пересмотре решения, отметили в центре. Альянс не согласен с таким подходом к решению проблемы.
Фото: 123rf.com

Позиция ФАЦ

В ответ на обращение Альянса фармассоциаций Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ) сообщил, что допуск к аккредитации специалистов осуществляется в соответствии с требованиями Положения об аккредитации специалистов, утвержденного Приказом Минздрава России года № 709н от 28.10.2022.

«При установлении у специалиста уровня образования, не соответствующего квалификационным характеристикам и квалификационным требованиям, допуск к периодической аккредитации осуществляется с учетом требований пунктов 8, 11 Приказа Минздрава РФ № 66н от 03.08.2012 «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях», то есть по результатам обучения по дополнительным профессиональным программам», — сказано в письме руководителя ФАЦ Анны Клиновской. Документ есть в распоряжении «ФВ».

При анализе непрерывного стажа практической работы по аккредитуемой специальности учитывается стаж работы в должностях, наименования которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов, действовавшим в период приема на работу, отметили в ФАЦ.

В случае, если при рассмотрении комплекта документов выявлено несоответствие требованиям пунктов 2, 3, 89, 90, 103, 104, 105 и 106 Положения об аккредитации специалистов, то во исполнение пункта 94 Положения об аккредитации специалистов ФАЦ направляет уведомление об отказе в допуске к периодической аккредитации с указанием причин отказа.

«Специалисты имеют право после получения отказа ФАЦ направить заявление о допуске к периодической аккредитации с полным комплектом документов для повторного рассмотрения», — резюмировала Анна Клиновская.

Позиция профессионального сообщества

Полученный ответ носит формальный характер и не отражает всей глубины существующих проблем в данной сфере, отметила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Несмотря на то что регулятор формально соблюдает установленные процедуры, текущая система аккредитации не справляется с возложенными на нее задачами», — сказала она.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что многочисленные обращения профессионального сообщества, включая различные ассоциации фармацевтических работников, Национальную фармацевтическую палату и даже депутатов, остаются без должного внимания, добавила Виктория Преснякова.

«Ситуация требует комплексного подхода и пересмотра существующих механизмов аккредитации. Игнорирование системных проблем может привести к дальнейшему ухудшению положения фармацевтических специалистов на рынке труда и, как следствие, к увеличению дефицита квалифицированных кадров в отрасли», — отметила она.

Альянс считает необходимым организовать межведомственное совещание с участием всех заинтересованных сторон и профессиональных ассоциаций для выработки конструктивных решений по совершенствованию системы аккредитации фармацевтических работников.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.