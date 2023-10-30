ФАС согласовала цену на первый российский аналог «Оземпика»

ФАС согласовала цену на препарат «Семавик» с действующим веществом семаглутид в инъекционной форме от компании «Герофарм». Это первый российский аналог «Оземпика», сообщили в пресс-службе компании. Согласно данным ГРЛС, стоимость упаковки составит 4279,5 руб. без НДС. Для сравнения: стоимость упаковки «Оземпика» — 5817,77 руб.

Препараты с действующим веществом семаглутид применяются при сахарном диабете 2-го типа, характеризующемся инсулиновой недостаточностью. На российском рынке было представлено только два препарата с семаглутидом. Это таблетки «Ребелсас» и «Оземпик» в инъекционной форме от компании Novo Nordisk.

Как пояснили в пресс-службе компании «Герофарм», производитель заявил о своем намерении прекратить их поставки в Россию к 2024 году, но дефицит на рынке возник намного раньше. В октябре Минздрав выдал компании регудостоверение на препарат «Семавик». На его разработку и регистрацию компании «Герофарм» потребовался год. Также сообщалось, что компания направила запрос в правительство на получение принудительной лицензии на аналог «Оземпика».

Свой аналог препарата также готовит к регистрации «Промомед». В конце октября Минздрав одобрил препарат «Квинсента» (МНН семаглутид).