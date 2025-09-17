Фармкомпании объявили о новых инвестициях в производство в США

GSK

Британская корпорация вложит в американскую экономику 30 млрд долл., говорится в пресс-релизе. Из этой суммы 1,2 млрд долл. пойдут на строительство завода в городе Аппер-Мерион, штат Пенсильвания. Работы начнутся в следующем году. Как утверждается, здесь будут выпускаться лучшие в своем классе препараты от респираторных и онкологических заболеваний.

Оставшиеся средства используют для внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий на пяти предприятиях в четырех штатах: Пенсильвании, Северной Каролине, Мэриленде и Монтане. Также в планах увеличить объемы производства активных фармсубстанций и усовершенствовать технологии изготовления медицинских изделий, в частности шприц-ручек.

Американский рынок приносит GSK половину выручки. За последний год он инвестировал около 2 млрд долл. в расширение производственной базы на территории Штатов.

Объявление совпало с историческим визитом президента США Дональда Трампа в Великобританию. Он стал единственным избранным главой государства в истории, дважды удостоившимся приглашения от британской короны.

Eli Lilly

Фармгигант сообщил, что потратит 5 млрд долл. на производственный комплекс в округе Гучленд, штат Вирджиния. Как отмечается, он станет первым предприятием Eli Lilly, обеспечивающим полный цикл производства конъюгатов антитело-лекарственное средство (ADC) — инновационного класса препаратов, способных уничтожать раковые клетки, оставляя невредимыми здоровые ткани. Его оборудуют технологиями машинного обучения и роботизированными системами.

Это один из четырех объектов, которые компания построит в США до конца десятилетия. Всего на них будет выделено 27 млрд долл.

С 2020-го по 2024-й год фармгигант уже вложил 23 млрд долл. в американскую промышленность. На эти деньги построили и улучшили производственные площадки в Северной Каролине (1,7 млрд долл. — два завода), Индиане (9 млрд долл. — крупнейший в истории США завод по производству активных компонентов), Индианаполисе (увеличены мощности головных предприятий) и Висконсине (4 млрд долл. — высокоавтоматизированный завод площадью 7800 кв.м). Благодаря инвестициям концерн устранил перебои в поставках лекарств от диабета и ожирения.

Влияние политики Трампа

Американский лидер неоднократно грозил ввести пошлины на импорт медикаментов. Ставка может составить 250%. Одновременно он критиковал дороговизну лекарств в стране, требуя от компаний уравнять цены с европейскими.

В ответ ведущие фармкорпорации приступили к локализации производства в Штатах. Среди них:

J&J — 55 млрд долл.;

AstraZeneca — 50 млрд долл.;

Roche — 50 млрд долл.;

Bristol-Myers Squibb — 40 млрд долл.;

Eli Lilly — 27 млрд долл.;

Novartis — 23 млрд долл.;

MSD — 21 млрд долл.;

Sanofi — 20 млрд долл.;

Biogen — 2 млрд долл.;

Amgen — 1 млрд долл.;

Hikma Pharmaceuticals — 1 млрд долл.;

BeiGene — 800 млн долл.

Pfizer, Bayer, Novo Nordisk и GSK не раскрыли суммы инвестиций.

Утечка капитала в Великобритании

В то время как США привлекают масштабные инвестиции, Соединенное Королевство сталкивается с их оттоком. Sanofi, MSD и Eli Lilly заморозили финансирование исследований и прекратили вкладывать средства в экономику страны. Причиной стало решение британского правительства увеличить для производителей размер обязательных выплат от продаж новых препаратов с 15,5 до 31,3%.