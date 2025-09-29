Genmab приобретет нидерландского разработчика противораковых препаратов за 8 млрд долларов

Датская биотехнологическая компания Genmab заключила соглашение о покупке нидерландского разработчика противораковых препаратов Merus за 8 млрд долл. Об этом говорится в их совместном пресс-релизе.

Каждая акция обойдется Genmab в 97 долл. Это на 41% выше последних котировок.

Сделка вошла в четверку самых дорогих за 2025 год. На первом — Intra-Cellular Therapies, за которую Johnson & Johnson (J&J) заплатила 14,6 млрд долл. в январе, на втором — июльское поглощение Verona Pharma, стоившее MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) 10 млрд долл., на третьем — Blueprint Medicines, которую приобрела французская Sanofi в июле.

Merus находится в Утрехте. Компания уже 20 лет создает биспецифические (связываются одним плечом с иммунной клеткой, вторым — с опухолевой) и триспецифические лекарства (имеют еще и третье плечо) от онкологических заболеваний. В 2024 году ее доходы составили всего 36 млн долл. Бизнес оставался убыточным.

Главная ее разработка — петосемтамаб (petosemtamab). Этот препарат нацелен на рецепторы EGFR и LGR5 опухолевых клеток. Он оценивается в качестве средства от рака головы и шеи на III фазе клинических испытаний. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дважды присваивало препарату статус прорывной терапии. Вывести в продажи планируется к 2027 году.

Genmab занимается лечением раковых болезней с помощью моноклональных антител более 25 лет. Главным продуктом в портфеле датского производителя остается разработанный им «Дарзалекс» (даратумумаб). Права на него приобрел американский фармгигант Johnson & Johnson за 1,1 млрд долл. в 2012 году, гарантировав 20%-ные роялти с продаж, а спустя три года американский регулятор одобрил применение лекарства при множественной миеломе. Сегодня это один из бестселлеров мирового фармрынка — за минувший год «Дарзалекс» принес почти 12 млрд долл. выручки.