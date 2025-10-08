Gilead договорилась с тремя компаниями отложить выход дженерика «Биктарви» до 2036 года

Американская фармкорпорация Gilead Sciences подписала соглашения об урегулировании патентных споров с тремя индийскими производителями дженериков. Они обязались не продавать на американском рынке копии «Биктарви» (биктегравир + эмтрицитабин + тенофовира алафенамид) — флагманского препарата для лечения ВИЧ, который принадлежит фармацевтическому гиганту, — до 1 апреля 2036 года. Это следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Условия Gilead приняли компании Lupin, Cipla и Laurus Labs. Ранее каждая из них подала в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявки на регистрацию дженериков «Биктарви». Патент лекарства должен был истечь в Штатах к 2033 году, но благодаря сделке фармкорпорация сохранит монополию на три года дольше.

О «Биктарви»

Это самый доходный актив в портфеле Gilead и мировой лидер в сегменте антиретровирусных терапий. Препарат впервые одобрен FDA в 2018 году.

За 2024 год он принес 13,4 млрд долл. выручки, превысив показатель 2023-го на 13%. Из этой суммы 10,9 млрд долл. пришлись на продажи в США.

На него приходится более половины американского рынка лечения ВИЧ-1. Доля продолжает расти благодаря высокой эффективности, безопасности и удобству применения — принимается раз в день перорально.

Инновационная альтернатива

Готовясь к окончанию патентной защиты, Gilead делает ставку на ленакапавир — инновационный ингибитор белковой оболочки ВИЧ. С 2022 года он продается как Sunlenca, который назначается при устойчивости инфекции к нескольким видам медикаментов. В июне его также зарегистрировали в новом качестве под брендом Yeztugo — первое в мире средство для доконтактной профилактики, вводимое раз в полгода.

Аналогичный маневр

В сентябре AbbVie также договорилась с Sandoz, Hetero Labs, Aurobindo Pharma, Intas Pharmaceuticals и Sun Pharmaceuticals по дженерикам препарата «Ранвэк» (упадацитиниб). Их выход на рынок США был отсрочен до 2037 года.