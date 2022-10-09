Главные новости недели

1. Телеведущий «Первого канала» врач-иммунолог Андрей Продеус стал председателем совета Ассоциации независимых аптек. На этом посту он сменил генерального директора АСНА Александра Шишкина, который теперь сосредоточится на бизнес-проектах, сообщили «ФВ» в СРО. Этой осенью Продеус открыл две аптеки в Москве и вступил в СРО. Одной из первостепенных задач в новом статусе он видит восстановление крепкой связи фармацевта и врача, которая была в советское время, возрождение имиджа профессии и, как результат, укрепление доверия пациентов. Подробнее…

2. Минздрав России зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы, разработанный Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова и ГНЦ ВБ «Вектор». Запись об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат «НИОХ-14» зарегистрирован по ускоренной процедуре. В инструкции препарата указывается, что он показан к применению для пациентов старше 18 лет для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Подробнее…

3. В ЕАЭС могут бессрочно оставить национальную регистрацию медизделий в кризисных условиях. Департамент технического регулирования и аккредитации Совета ЕАЭС предложил дополнить единые правила регистрации медицинских изделий в рамках союза гибким механизмом перехода на национальную регистрацию. Предлагается установить возможность государствам-участникам переходить на регистрацию медизделий по национальной процедуре, если для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в условиях военных действий или развития эпидемий возникает дополнительная потребность в таких изделиях. Гибкий механизм регистрации также допустимо использовать при риске дефицита медизделий в случае введения санкций в отношении хотя бы одной из стран Союза. Подробнее…

4. Представители фармотрасли не смогли добиться от правительства списка из 189 зарубежных лекарств от редких заболеваний, которые необходимо заменить отечественными аналогами. В начале сентября заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев рассказал, что Минздрав и Минпромторг составили соответствующий перечень, а Минпромторг распределит, кто из отечественных предприятий будет разрабатывать лекарства в оперативные сроки. Профессиональные объединения попытались узнать, какие препараты внесены в этот перечень. На запрос союза профессиональных фарморганизаций из Минпромторга пришел ответ, что с перечнем ознакомиться нельзя, так как это информация для служебного пользования. Подробнее…

5. «Интеррос», которой владеет Владимир Потанин, выйдет из состава акционеров «Петровакс Фарм». Акции выкупит ее менеджмент во главе с ее президентом Михаилом Цыферовым, а также инвестиционная компания VB Partners, сообщили в пресс-службе компании. Сумма сделки не называется. Продуктовый портфель «Петровакс Фарм» включает собственные оригинальные препараты, локализованные лекарственные средства и вакцины, а также дженерики и биологически активные добавки. Препараты компании поставляются в 12 стран ЕАЭС и Евросоюза. Подробнее…