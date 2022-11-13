Главные новости недели

1. Сотрудникам компании GSK в России предложено уволиться с выплатой нескольких окладов. Об этом «ФВ» сообщили два источника на фармрынке. В пресс-службе GSK заявили, что компания продолжает свою работу в России и будет поставлять лекарственные препараты и вакцины в страну, чтобы обеспечить доступ пациентов к ним. Там пояснили, что меняется операционная модель в стране и остановлены все промоционные активности. В связи с этим обсуждается вопрос о добровольном прекращении трудовых отношений по соглашению сторон. Подробнее…

2. Минздрав разработал требования к применению препарата офф-лейбл. Согласно документу, его включение в стандарты медпомощи и клинические рекомендации должны соответствовать двум условиям. Так, его эффективность и безопасность подтверждаются клиническими исследованиями и (или) данными научных исследований, опубликованных в научных журналах, индексируемых в международных базах данных. Также он должен иметь более высокую эффективность при сохранении безопасности либо более высокую безопасность при сохранении эффективности, чем препарат, применяемый по показаниям. Подробнее…

3. Уголовное дело основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля, экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов направлено для рассмотрения в Измайловский суд Москвы. Такое решение вынес Верховный суд после ходатайства Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности. По мнению надзорного органа, обвиняемые сохранили влияние в Пензе и могут негативно повлиять на объективное рассмотрение дела, если процесс пройдет там. Подробнее…

4. Минздрав исключил из Госреестра восемь регистрационных удостоверений препаратов. Семь из отозванных препаратов — контрацептивы, в основном комбинированного состава, которые содержат эстроген и гестаген. Среди них есть средство для экстренной контрацепции — «Эскинор-Ф». Одно из исключенных удостоверений принадлежит препарату «Дилатренд» (МНН карведилол) от компании Roche, применяющемуся при артериальной гипертензии и ишемии. Подробнее…

5. Минздрав объявил 1 ноября конкурс на перенос действующей системы ГРЛС на платформу ЕГИСЗ. Начальная сумма контракта составила 189,8 млн руб. Заявки на конкурс будут приниматься до 11 ноября. Согласно техническому заданию подсистема реестра лекарственных средств в ЕГИСЗ должна содержать реестр зарегистрированных препаратов, госреестр предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня ЖНВЛП, сам перечень, а также реестр выданных разрешений на проведение клинических исследований. Подробнее…