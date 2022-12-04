Главные новости недели

1. Из госреестра исключены 11 регистрационных удостоверений препаратов. В списке исключенных есть лекарства зарубежных компаний Sanofi, Fresenius Kabi, Ipsen и некоторых других. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей. Практически у всех исключенных препаратов в реестре по-прежнему зарегистрирована либо другая форма выпуска, либо у лекарства много аналогов на российском рынке. Подробнее…

2. Министерство здравоохранения обновило правила аккредитации фармацевтических и медицинских специалистов. Документ вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать до 1 января 2029 года. В частности, приказ впервые закрепляет механизм допуска к профессиональной деятельности специалистов, получивших медицинское, фармацевтическое или иное образование в иностранных вузах. В проекте появилось дополнение, что аккредитация специалиста проводится с учетом квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам, утверждаемых Минздравом. Подробнее…

3. Утверждена форма реестра выданных заключений на ввоз и вывоз биологических материалов, полученных при проведении клинического исследования препарата. Также утверждена форма реестра решений об отказе в этом. Так, в числе сведений будут указываться номер и дата заявления, название организации-заявителя, номер и дата заключения (разрешительного документа), вид операции (ввоз или вывоз), цель ввоза или вывоза, название препарата, номер и дата разрешения на проведение клинического исследования, номер его протокола, наименование организации принимающей стороны, вид биоматериала и другие. Подробнее…

4. ВОЗ начнет использовать новый термин mpox в качестве синонима обезьяньей оспы. Организация решила ввести его из-за жалоб на то, что предыдущее название было «расистским» и «стигматизирующим». В ВОЗ заявили, что оба названия будут использоваться одновременно в течение одного года, пока термин «обезьянья оспа» будет постепенно выводиться из употребления. Ранее эксперты предупреждали, что название «обезьянья оспа» может подвергнуть опасности приматов, в честь которых она была названа, но которые почти не играют роли в ее распространении. Подробнее…

5. Суд по интеллектуальным правам (СИП) рассмотрел кассационную жалобу АО «НПК «Катрен» и оставил без изменения решение того же суда. Судебная инстанция поддержала позицию Роспатента, что элементы «apteka» и «ru» должны оставаться свободными для использования различными лицами, оказывающими услуги, однородные заявленным. НПК «Катрен» хотела зарегистрировать словесное обозначение «apteka.ru» и подала соответствующую заявку в Роспатент, но получила отказ. Компания обжаловала отказ в СИП и, не получив поддержки, подала кассационную жалобу. Подробнее…