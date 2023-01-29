Главные новости недели

1. В список препаратов, которые находятся в дефектуре или в отношении которых есть риск ее возникновения, вошли 97 позиций — 88 МНН с разными дозировками или формами. Соответствующий перечень опубликован в закрытой части ГРЛС. «ФВ» ознакомился с документом. В пресс-службе Минздрава еще раз указали, что «в перечень включены препараты, в отношении которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке». Подробнее…

2. Специалисты составили очередной рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. Продажи лекарств с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года проанализировал Центр аналитики Matchflow компании «ФармХаб». По сравнению с прошлым рейтингом в список попал второй бренд противоэпилептического препарата габапентин. Из рейтинга выбыли «Розувастатин» и «Моксонидин», а также «Силденафил». Подробнее…

3. Йод стал товаром, который сильнее всего подорожал в 2022 году. Его средняя стоимость в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года увеличилась на 55,2%. Для сравнения, в 2021 году медикамент подорожал только на 10%, проанализировал РБК данные Росстата по изменению цен на примерно 420 товаров. В среднем в декабре 2022 года 10 мл йода стоили 42 руб. Как отмечает издание, он производится в России в небольшом количестве и в основном завозится из-за границы. Подробнее...

4. Министерство здравоохранения зарегистрировало препарат фарицимаб швейцарской компании Roche. Это первое биспецифическое антитело для лечения двух основных причин потери зрения. Информация об этом размещена на сайте ГРЛС. Торговое наименование препарата — «Вабисмо». Лекарственное средство выпускается во флаконах в виде раствора для внутриглазного введения. Препарат направленно воздействует и подавляет два механизма развития неоваскулярной возрастной макулярной дистрофии и диабетического макулярного отека. Подробнее…

5. Президент Владимир Путин заявил о дефиците отдельных препаратов в аптеках и росте цен на них. При этом, по его словам, за три квартала 2022 года рост производства фармпродукции составил 22%. Также он отметил, что 60% лекарств на рынке — отечественного производства. На отсутствие некоторых препаратов указал и руководитель центрального исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. По его словам, на горячую линию Народного фронта поступают обращения с жалобами на невозможность купить отдельные препараты, назначенные врачом. Подробнее…