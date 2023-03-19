Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Главные новости недели

Главные новости недели

19.03.2023
14:20
Артем Косенок

Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».

1. Обязательную маркировку БАД планируют начать с 1 октября 2023 года, сообщили в Минпромторге. Соответствующий проект постановления внесен в правительство. При этом документ уже третий раз проходит оценку регулирующего воздействия, отметили в ведомстве. Маркировку планируют внедрять в несколько этапов. Последний этап начнется с 1 сентября 2025 года. Подробнее…

2. Росздравнадзор предложил утвердить форму решения о прекращении действия разрешения аптеки на онлайн-продажу рецептурных препаратов. Также были названы условия для прекращения участия организаций в пилоте. В их числе прекращение действия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и несоответствие аптечной организации требованиям. Документ в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Подробнее…

3. СМИ снова сообщили о завышенной цене лекарства для диабетиков в аптеках. Правоохранительные органы заподозрили ООО «МИА ФАРМА», ООО «ЛекарьФарм» и ООО «Аптека № 1» в продаже препарата «Оземпик» по завышенной цене. Его стоимость превышала предельно допустимую в два-три раза и достигала 17—20 тыс. руб. В Росздравнадзоре подчеркнули, что по факту изложенной информации проведут проверку. В ноябре сообщалось о продажах «Оземпик» по завышенной цене. Подробнее…

4. Роспотребнадзор предложил изменить специальные требования к биологически активным добавкам (БАД), их производству, реализации и маркировке. Изменения внесут в два технических регламента Таможенного союза. Так, определение БАД конкретизируют, указав допустимый состав компонентов и обязательную дозированную форму выпуска. Источник происхождения БАД может быть природным или выделенным из источников, имеющих традиции пищевого применения, или полученным иными методами. Подробнее…

5. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за продажу лекарственных средств из перечня предметно-количественного учета (ПКУ) без рецепта. Фармацевтам придется заплатить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или лишиться возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до одного года. Штрафовать работников аптек будут, если отпуск учетных препаратов не содержит признаков уголовного преступления, следует из текста законопроекта. Подробнее…

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.