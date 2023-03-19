Главные новости недели

1. Обязательную маркировку БАД планируют начать с 1 октября 2023 года, сообщили в Минпромторге. Соответствующий проект постановления внесен в правительство. При этом документ уже третий раз проходит оценку регулирующего воздействия, отметили в ведомстве. Маркировку планируют внедрять в несколько этапов. Последний этап начнется с 1 сентября 2025 года. Подробнее…

2. Росздравнадзор предложил утвердить форму решения о прекращении действия разрешения аптеки на онлайн-продажу рецептурных препаратов. Также были названы условия для прекращения участия организаций в пилоте. В их числе прекращение действия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и несоответствие аптечной организации требованиям. Документ в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Подробнее…

3. СМИ снова сообщили о завышенной цене лекарства для диабетиков в аптеках. Правоохранительные органы заподозрили ООО «МИА ФАРМА», ООО «ЛекарьФарм» и ООО «Аптека № 1» в продаже препарата «Оземпик» по завышенной цене. Его стоимость превышала предельно допустимую в два-три раза и достигала 17—20 тыс. руб. В Росздравнадзоре подчеркнули, что по факту изложенной информации проведут проверку. В ноябре сообщалось о продажах «Оземпик» по завышенной цене. Подробнее…

4. Роспотребнадзор предложил изменить специальные требования к биологически активным добавкам (БАД), их производству, реализации и маркировке. Изменения внесут в два технических регламента Таможенного союза. Так, определение БАД конкретизируют, указав допустимый состав компонентов и обязательную дозированную форму выпуска. Источник происхождения БАД может быть природным или выделенным из источников, имеющих традиции пищевого применения, или полученным иными методами. Подробнее…

5. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за продажу лекарственных средств из перечня предметно-количественного учета (ПКУ) без рецепта. Фармацевтам придется заплатить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или лишиться возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до одного года. Штрафовать работников аптек будут, если отпуск учетных препаратов не содержит признаков уголовного преступления, следует из текста законопроекта. Подробнее…