Главные новости недели

1. У вакцин против COVID-19 выявили новый побочный эффект. ВОЗ подтвердил связь между вакцинацией и случаями афтозных язв вульвы у девочек в возрасте 12—17 лет. Всего поступило 94 сообщения из четырех стран. Речь идет как о векторных вакцинах, так и о препаратах на базе технологии мРНК. Подробнее…

2. Депутаты Госдумы снова предложили ограничить маркетинговые бонусы. Максимальный размер платы за услуги по продвижению препаратов будет составлять 5% от цены товара. Авторы инициативы сообщают, что с конца февраля 2022 года размер платы за услуги по продвижению лекарственных препаратов в аптечных сетях кратно увеличился. В ряде случаев он достиг 30%, захватив заметную долю в общей выручке аптечных сетей. Подробнее…

3. «Герофарм» планирует вывести на рынок аналог препарата от муковисцидоза «Оркамби». Минздрав выдал компании разрешение на проведение соответствующих клинических исследований. Исследования будут проводить в Клинической больнице № 3 в Ярославле среди 100 пациентов. Они завершатся в декабре 2024 года. Подробнее…

4. В отношении аффилированной с сетью аптек A.v.e структуры «МРФК+» введена процедура наблюдения. Инициатором стал бывший кредитор — ООО «Перекресток-2000». Предметом спора стала задолженность в размере более 11 млн руб., которую суд признал обоснованной, включив кредитора в третью очередь удовлетворения. Подробнее…

5. Правительство внесло в Госдуму законопроект о том, какие предприятия относить к малым технологическим компаниям. Предлагается определить понятия «инновационная технология (инновационные технологии)», «технологическая компания», «малая технологическая компания», а также критерии для признания организации малой технологической компанией. Такие предприятия должны будут соответствовать сразу нескольким критериям, им будет оказываться господдержка и для них создадут специальный реестр. Подробнее…