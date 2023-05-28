Главные новости недели

1. Российские фармкомпании назвали сумму денег, которую они тратят на эксперимент по доставке рецептурных препаратов. В «Здравсити» сообщили, что для интеграции с ЕМИАС потребовалось 1700 «человеко-часов» и 3,5 млн руб. Такие данные компания озвучила в ходе 30-го Российского фармфорума им. Семашко в Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что финансовые вложения компаний в пилот высоки, но насколько они оправданы, пока никто не знает. Подробнее…

2. Для единственных поставщиков лекарств установили перечень критериев. Согласно документу, который опубликовало правительство, единственный поставщик должен быть юридическим лицом, не находиться под контролем иностранного инвестора, иметь опыт исполнения контрактов на поставку препаратов по ФЗ-44 или ФЗ-223 в течение последних трех лет и обладать исключительным правом на изобретение. Также все стадии производства препарата должны находиться на территории стран — членов ЕАЭС. Подробнее…

3. Росздравнадзор считает региональные пилоты с лекарственными автолавками незаконными. Также в службе сомневаются, что передвижные аптечные организации смогут быть рентабельными. Об этом руководитель Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова рассказала на «круглом столе» Общественного совета при Росздравнадзоре. По ее словам, надо подходить к этому вопросу системно и четко прописать критерии и условия работы таких предприятий. Подробнее…

4. В компании «Ригла» назначен заместителем гендиректора по развитию и инфраструктуре Сергей Ковалев. В зону его ответственности входят укрепление позиций аптечной сети на фармацевтическом рынке за счет сделок M&A и управление недвижимостью. В его подчинении находятся департаменты развития, департамент инфраструктуры, отдел управления недвижимостью. Ранее менеджер возглавлял региональные филиалы компании в Воронеже и Калининграде. Как уточнили в компании, пост, который он занял, — это новая должность. Подробнее…

5. Бывшего генерального директора Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА Бориса Баранкина заподозрили в мошеннической схеме при закупках лекарств. Сотрудники центра частично подменяли препараты при закупке, которые затем использовали в своих целях. Также по этому делу проходит представитель коммерческой организации. Экс-глава центра был задержан, а его имущество на сумму 53 млн руб. арестовано. Подробнее…