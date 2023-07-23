Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Главные новости недели

Главные новости недели

23.07.2023
14:30
Артем Косенок
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».

1. Orion Pharma ушла из России. Из-за этого компания потеряла 25 млн евро операционной прибыли в первом полугодии 2023 года. Помимо прекращения деятельности в России на показатель повлияли инфляция, а также снижение спроса на некоторые препараты. О том, что Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса и планирует уйти из страны, СМИ со ссылкой на источники сообщали еще в октябре 2022 года. В самой компании тогда отрицали уход. Подробнее…

2. Правительство расширило перечень подлежащих контролю наркотических средств и психотропных веществ. В списке появилась 21 новая позиция: вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов и синтетических каннабиноидов. В правительстве пояснили, что принятое постановление направлено на совершенствование государственного контроля за оборотом новых видов психоактивных веществ. В предыдущей редакции перечня было более 650 позиций. Подробнее…

3. Правоохранительные органы задержали шестерых подозреваемых в незаконной продаже лекарств. Препараты по неофициальным каналам ввозились из стран Восточной Азии. Подозреваемые продавали их оптом и в розницу с помощью рекламы в интернете, соцсетях и мессенджерах. В опубликованном МВД ролике с места обыска видно название одного из препаратов — «Лаеннек». В марте сообщалось о гибели девушки, попавшей в реанимацию после употребления этого препарата. Подробнее…

4. Госдума приняла закон, который дает субъектам России право закупать лекарственные препараты и медоборудование у единственного поставщика. С 1 июля 2024 года единственные поставщики будут вынуждены перейти на закупки по закону № 44-ФЗ. До этого времени продлится переходный период, когда они могут работать по закону № 223-ФЗ. Подробнее…

5. Минздрав назвал подпадающие под особый контроль препараты для аборта. Ведомство дополнило предлагаемый перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, тремя препаратами. Два из них используют для медикаментозного аборта: мифепристон и мизопростол. В случае принятия приказ вступит в силу с 1 апреля 2024 года и будет действовать до 1 апреля 2030 года. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в отношении таких препаратов должен быть предметно-количественный учет, так как в ведомстве видят, что есть злоупотребление по этому направлению. Подробнее…

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.