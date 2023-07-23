Главные новости недели

1. Orion Pharma ушла из России. Из-за этого компания потеряла 25 млн евро операционной прибыли в первом полугодии 2023 года. Помимо прекращения деятельности в России на показатель повлияли инфляция, а также снижение спроса на некоторые препараты. О том, что Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса и планирует уйти из страны, СМИ со ссылкой на источники сообщали еще в октябре 2022 года. В самой компании тогда отрицали уход. Подробнее…

2. Правительство расширило перечень подлежащих контролю наркотических средств и психотропных веществ. В списке появилась 21 новая позиция: вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов и синтетических каннабиноидов. В правительстве пояснили, что принятое постановление направлено на совершенствование государственного контроля за оборотом новых видов психоактивных веществ. В предыдущей редакции перечня было более 650 позиций. Подробнее…

3. Правоохранительные органы задержали шестерых подозреваемых в незаконной продаже лекарств. Препараты по неофициальным каналам ввозились из стран Восточной Азии. Подозреваемые продавали их оптом и в розницу с помощью рекламы в интернете, соцсетях и мессенджерах. В опубликованном МВД ролике с места обыска видно название одного из препаратов — «Лаеннек». В марте сообщалось о гибели девушки, попавшей в реанимацию после употребления этого препарата. Подробнее…

4. Госдума приняла закон, который дает субъектам России право закупать лекарственные препараты и медоборудование у единственного поставщика. С 1 июля 2024 года единственные поставщики будут вынуждены перейти на закупки по закону № 44-ФЗ. До этого времени продлится переходный период, когда они могут работать по закону № 223-ФЗ. Подробнее…

5. Минздрав назвал подпадающие под особый контроль препараты для аборта. Ведомство дополнило предлагаемый перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, тремя препаратами. Два из них используют для медикаментозного аборта: мифепристон и мизопростол. В случае принятия приказ вступит в силу с 1 апреля 2024 года и будет действовать до 1 апреля 2030 года. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в отношении таких препаратов должен быть предметно-количественный учет, так как в ведомстве видят, что есть злоупотребление по этому направлению. Подробнее…