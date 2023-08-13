Главные новости недели

1. Утвержден закон о критериях отнесения предприятий к малым технологическим компаниям. Закон определяет правовые основы деятельности технологических компаний в стране для формирования единой системы господдержки инновационной деятельности малых технологических компаний. Документ дает определения понятиям «инновационная технология (инновационные технологии)», «технологическая компания», «малая технологическая компания», а также определяет критерии для признания организации малой технологической компанией. Подробнее…

2. Росздравнадзор опроверг необходимость передачи в систему МДЛП реквизитов всех Rx-препаратов. Под такую норму подпадут три категории лекарственных средств. Речь идет о препаратах, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), льготных лекарственных средствах, отпускаемых с полной или частичной компенсацией цены государством, а также препаратах, отпускаемых дистанционным способом по рецептам. В других случаях изменений в правилах вывода препаратов из оборота в системе маркировки при отпуске через аптеку не будет, подчеркнули в Росздравнадзоре. Подробнее…

3. В России установили правила аннулирования дистрибьюторских лицензий в случае выявления нарушений. Как обнаружил «ФВ», теперь лицензию на фармдеятельность в части осуществления оптовой торговли лекарствами можно будет аннулировать, если при проверке будут обнаружены нарушения требований частей 1—3 ст.53 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». Для компаний мера стала неожиданной. Серьезных рисков для бизнеса в новых нормах участники рынка не видят, хотя и подчеркивают, что оценивать эффективность регуляторного решения можно будет только на основании его правоприменительной практики. Подробнее…

4. Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции расширена. Средства льготных кредитов импортеры смогут направлять на оплату лизинга оборудования, необходимого для производства продукции. Кроме того, теперь у них появилась возможность рефинансировать кредитный договор, а также заключить договор уступки прав требования. Специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции правительство запустило в мае 2022 года. В ее перечень вошли лекарства, фармпродукция и другие товары и материалы. Подробнее…

5. Президент Владимир Путин подписал закон о ввозе биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) без регистрации. Согласно документу, предлагается вывести из-под действия ФЗ № 180 о БМКП высокотехнологические лекарственные препараты, подлежащие регистрации по правилам ЕАЭС, и объекты трансплантации. Для ввоза в страну БМКП исключат требование о наличии у них обязательной регистрации. Эти изменения позволят обеспечить условия для инновационного развития российской медицины и здравоохранения в условиях санкций, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Подробнее…