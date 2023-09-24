Главные новости недели

1. Минздрав предложил создать комиссию для закупок медизделий по торговым наименованиям. В ее состав войдут представители Минздрава, Минпромторга, ФАС, Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Также Минздрав предложил проект формы заявления о включении вида медизделия и (или) группы специализированных продуктов лечебного питания в перечень закупок по конкретным торговым наименованиям. Подробнее…

2. Ассоциация независимых аптек попросила правительство разрешить нанимать иностранных граждан. Такая мера могла бы способствовать решению вопроса кадрового дефицита, отмечается в обращении. В письме говорится, что на протяжении последних лет активно сокращаются бюджетные места на фармфакультетах вузов, готовящих провизоров, закрываются фармацевтические колледжи, выпускающие фармацевтов. Те немногочисленные фармспециалисты, которые ежегодно пополняют рынок труда, не всегда идут работать непосредственно в аптеку. Подробнее…

3. Суд снова встал на сторону Минздрава и компании «Промомед» в деле о возможном нарушении режима эксклюзивности данных. Речь идет о препарате «Цефотаксим + сульбактам». Истец — ООО «Фармновации» утверждает, что он был зарегистрирован раньше сроков, предусмотренных режимом эксклюзивности данных (data exclusivity), и требует отменить регистрацию препарата. Суд апелляционной инстанции встал на сторону «Фармноваций», но теперь решение снова отменено. Подробнее…

4. Число международных многоцентровых клинических исследований сократилось почти на 93%. В I полугодии прошлого года, когда одобрялись преимущественно заявления, поданные еще до февраля 2022 года, было выдано 111 разрешений на проведение ММКИ. За первую половину 2023 года одобрено всего восемь новых международных исследований, их доля в общем количестве КИ составила всего 2,4%. Подробнее…

5. ВОЗ уведомила о серьезных побочных реакциях препарата от COVID-19 со ссылкой на Минздрав Канады. Изменения внесены в инструкцию Paxlovid. Противовирусный препарат с действующими веществами нирматрелвир и ритонавир теперь включает информацию о риске взаимодействия с такролимусом и другими иммунодепрессантами: циклоспорином, эверолимусом, сиролимусом. Подробнее…