Главные новости недели

1. Производители не поддерживают идею увеличения шрифта в инструкциях к препаратам. Изменения могут вызвать дополнительные для них издержки — новые инструкции физически невозможно будет уместить в пачку без существенного ее увеличения. С предложением увеличить шрифт выступили депутаты Госдумы, внеся соответствующий законопроект. По мнению авторов инициативы, текст инструкции в текущем виде сложно читаем, особенно для пожилых людей. Подробнее…

2. Госдума одобрила в первом чтении проект о гармонизации с правилами обращения препаратов в рамках ЕАЭС. Документ устанавливает особенности ввода в гражданский оборот отдельных групп лекарственных средств — высокотехнологичных, орфанных и лекарственных препаратов для лечения высокозатратных нозологий. Также документ исключает норму об отмене госрегистрации препарата для медицинского применения, если он отсутствует в обращении в России в течение трех и более лет. Подробнее…

3. Минздрав определил минимальный порог для поступления на «Фармацию» в 2024 году. Как и раньше, для зачисления в Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова необходимо набрать по 45 баллов по русскому языку, химии и биологии. Чтобы стать студентом РНИМУ им. Н.И. Пирогова, по этим же предметам нужно набрать по 50 баллов. В ряде других вузов страны проходной балл изменился. Подробнее…

4. Представители фармотрасли вошли в TOP1000 российских менеджеров. Соответствующий рейтинг 2023 года представили Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ». Общее количество новых имен в рейтинге в нынешнем году (без учета высших руководителей) составило 49,5%. Для сравнения: в прошлом году было 49,7%, в позапрошлом — 37,7%. Подробнее…

5. Пакистан проверяет случаи слепоты после применения офф-лейбл онкопрепарата Roche «Авастин». 12 пациентов, которым вводили лекарство, ослепли. Полиция допрашивает двух мужчин — дистрибьютора и его помощника, которые предположительно распространяют препарат в штате Пенджаб. Управление по регулированию лекарственных средств Пакистана (DRAP) поручило импортеру отозвать подозрительные партии «Авастина» в дозировке 100 мг. Подробнее…