Главные новости недели

1. Депутат Госдумы Ирина Филатова рассказала о пересмотре госпошлин за внесение изменений в РУ. Их планируется разделить на три категории: польза — риск, документарные и связанные с проведением экспертизы. Филатова также сообщила, что в Госдуме прорабатывается законопроект, который позволит привлечь частные средства в научную деятельность по разработке лекарственных средств. Подробнее…

2. Суд признал неправомерным установление минимального размера онлайн-заказа аптекой. Курчатовский райсуд Челябинска удовлетворил иск тероргана Роспотребнадзора в интересах неопределенного круга потребителей к аптечной организации ООО «Алвик». Он обязал ее прекратить требовать от покупателей набирать лекарства на минимальную сумму в 200 руб. при оформлении онлайн-заказа. Подробнее…

3. ФАС согласовала цену на первый российский аналог «Оземпика» (семаглутид). Стоимость препарата «Семавик» от компании «Герофарм», который применяется при сахарном диабете 2-го типа, составит 4279,5 руб. На российском рынке было представлено только два препарата с семаглутидом. Подробнее…

4. Производители направили свои предложения по корректировке плана реализации «Фармы-2030». Они хотели бы видеть более детализированный план мероприятий. Как сообщила на форуме «Биотехмед» замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева, итоговый документ должен быть направлен в правительство 7 декабря. При этом до ноября министерство должно согласовать документ с заинтересованными ФОИВ. Подробнее…

5. Из Госреестра отозвали восемь регудостоверений лекарств. В числе компаний-владельцев Mundipharma, Janssen, Biogen, Bayer и др. Среди исключенных препаратов есть противогрибковое, противоопухолевое, контрацептивное средства и некоторые другие. Большинство из исключенных препаратов имеют полные аналоги в ГРЛС. Подробнее…