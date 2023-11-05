Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Главные новости недели

Главные новости недели

05.11.2023
14:30
Артем Косенок
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».

1. Депутат Госдумы Ирина Филатова рассказала о пересмотре госпошлин за внесение изменений в РУ. Их планируется разделить на три категории: польза — риск, документарные и связанные с проведением экспертизы. Филатова также сообщила, что в Госдуме прорабатывается законопроект, который позволит привлечь частные средства в научную деятельность по разработке лекарственных средств. Подробнее…

2. Суд признал неправомерным установление минимального размера онлайн-заказа аптекой. Курчатовский райсуд Челябинска удовлетворил иск тероргана Роспотребнадзора в интересах неопределенного круга потребителей к аптечной организации ООО «Алвик». Он обязал ее прекратить требовать от покупателей набирать лекарства на минимальную сумму в 200 руб. при оформлении онлайн-заказа. Подробнее…

3. ФАС согласовала цену на первый российский аналог «Оземпика» (семаглутид). Стоимость препарата «Семавик» от компании «Герофарм», который применяется при сахарном диабете 2-го типа, составит 4279,5 руб. На российском рынке было представлено только два препарата с семаглутидом. Подробнее…

4. Производители направили свои предложения по корректировке плана реализации «Фармы-2030». Они хотели бы видеть более детализированный план мероприятий. Как сообщила на форуме «Биотехмед» замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева, итоговый документ должен быть направлен в правительство 7 декабря. При этом до ноября министерство должно согласовать документ с заинтересованными ФОИВ. Подробнее…

5. Из Госреестра отозвали восемь регудостоверений лекарств. В числе компаний-владельцев Mundipharma, Janssen, Biogen, Bayer и др. Среди исключенных препаратов есть противогрибковое, противоопухолевое, контрацептивное средства и некоторые другие. Большинство из исключенных препаратов имеют полные аналоги в ГРЛС. Подробнее…

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.