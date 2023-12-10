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Главные новости недели

Главные новости недели

10.12.2023
14:35
Артем Косенок
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Владимир Шипков покинул пост исполнительного директора Ассоциации международных фармацевтических производителей (АМФП). «Пора бы, наверное, отдохнуть. Слишком много лет отдал служению», — прокомментировал Шипков свой уход «ФВ». Он возглавлял ассоциацию с 2007 года. Решение об уходе исполнительного директора было принято на общем собрании ассоциации 6 декабря, уточнили в пресс-службе АМФП. Подробнее…

2. Доля рынка по объему продаж лекарств в аптеках уменьшилась у 26 компаний, входящих в ТОР100. Первая десятка компаний с максимальным снижением продаж в январе — сентябре 2023 года занимала около 7% объема в рублях, в январе — сентябре прошлого года на них приходилось более 9%. «ФВ» изучил показатели 100 лидирующих компаний, которые занимают почти 90% рынка в стоимостном выражении. Подробнее…

3. Против «Яндекса» и рекламодателя «ОМД Эвиденс» возбудили дело из-за нарушений закона в рекламе препарата «Тыквеол». Компания разместила баннер с изображением лекарственного средства и с пометкой «реклама» посредством сервиса Яндекс.Директ. Однако на нем не было предупреждения о наличии противопоказаний к его применению и использованию, а также о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. Подробнее…

4. Минздрав утвердил требования к обезличиванию информации в системе МДЛП. Согласно документу, это необходимо для защиты от несанкционированного использования с одновременным сохранением возможности ее последующей обработки в системе МДЛП. Для обезличивания информации будут применяться два метода. Подробнее…

5. Индийской компании снова отказали в возражении против патента «Фармасинтеза» для терапии ВИЧ. Роспатент не удовлетворил возражение Lok-Beta Pharmaceuticals Pvt. Ltd от мая 2022 года против патента российской компании на препарат с МНН ритонавир+лопинавир. Это не первая попытка индийской компании оспорить патенты, защищающие препарат. Подробнее…

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