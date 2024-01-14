Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Главные новости недели

Главные новости недели

14.01.2024
14:20
Артем Косенок
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».

1. Росздравнадзор отказался проводить проверку качества лекарств из-за моратория. В мае 2023 года потребитель пожаловался в надзорный орган на качество лекарств фармкомпании «Озон». Оснований для возбуждения административного расследования служба не нашла, сославшись на невозможность провести проверку по жалобе из-за моратория на проверки. Гражданин с этим не согласился и обжаловал решение в Арбитражном суде Москвы. Подробнее…

2. Москва заключит еще один офсетный контракт на поставку лекарств. Согласно условиям, выигравшая компания должна будет вложить в производство на территории столицы 1 млрд руб. В течение 2027—2030 годов она должна поставить препаратов по 52 МНН и 24 группам. Планируется, что больше всего будет потрачено на лекарственное средство ромиплостим — более 1,9 млрд руб. Подробнее…

3. Комитет Госдумы по охране здоровья назвал приоритетные законопроекты в весеннюю сессию. По словам его главы Бадмы Башанкаева, нижняя палата парламента рассмотрит проект о передвижных аптечных пунктах. По его словам, также в приоритете у Госдумы сейчас и другой законопроект — о едином регулировании обращения лекарственных средств в ЕАЭС. Подробнее…

4. Центр лекобеспечения выиграл иск к прокуратуре из-за МНН. Закупочная организация не согласилась с предписанием надзорного органа, который потребовал устранить нарушение по договору поставки леналидомида на 3,3 млрд руб. по программе ВЗН. После этого Центр лекобеспечения подал заявление в арбитражный суд Москвы. Подробнее…

5. Подозреваемого в получении взятки замглавы самарского Минздрава Асланбека Майрамукаева уволили из-за утраты доверия. Он был внесен в соответствующий реестр. Ранее чиновник также не смог оспорить продление своего ареста. Майрамукаев проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере. Подробнее…

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.