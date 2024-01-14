Главные новости недели

1. Росздравнадзор отказался проводить проверку качества лекарств из-за моратория. В мае 2023 года потребитель пожаловался в надзорный орган на качество лекарств фармкомпании «Озон». Оснований для возбуждения административного расследования служба не нашла, сославшись на невозможность провести проверку по жалобе из-за моратория на проверки. Гражданин с этим не согласился и обжаловал решение в Арбитражном суде Москвы. Подробнее…

2. Москва заключит еще один офсетный контракт на поставку лекарств. Согласно условиям, выигравшая компания должна будет вложить в производство на территории столицы 1 млрд руб. В течение 2027—2030 годов она должна поставить препаратов по 52 МНН и 24 группам. Планируется, что больше всего будет потрачено на лекарственное средство ромиплостим — более 1,9 млрд руб. Подробнее…

3. Комитет Госдумы по охране здоровья назвал приоритетные законопроекты в весеннюю сессию. По словам его главы Бадмы Башанкаева, нижняя палата парламента рассмотрит проект о передвижных аптечных пунктах. По его словам, также в приоритете у Госдумы сейчас и другой законопроект — о едином регулировании обращения лекарственных средств в ЕАЭС. Подробнее…

4. Центр лекобеспечения выиграл иск к прокуратуре из-за МНН. Закупочная организация не согласилась с предписанием надзорного органа, который потребовал устранить нарушение по договору поставки леналидомида на 3,3 млрд руб. по программе ВЗН. После этого Центр лекобеспечения подал заявление в арбитражный суд Москвы. Подробнее…

5. Подозреваемого в получении взятки замглавы самарского Минздрава Асланбека Майрамукаева уволили из-за утраты доверия. Он был внесен в соответствующий реестр. Ранее чиновник также не смог оспорить продление своего ареста. Майрамукаев проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере. Подробнее…