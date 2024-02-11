Главные новости недели

1. Комиссия Минздрава рекомендовала к включению в Перечень ЖНВЛП пять препаратов. Она рассмотрела препараты только российских производителей. Заявки, поданные компаниями, были удовлетворены, в том числе и на те препараты, на которых настаивал «Биокад». Теперь необходимо дождаться соответствующего постановления правительства. Заседание комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней состоялось впервые за несколько месяцев. Подробнее…

2. Директора пензенской «Фармации» не пускают на рабочее место. В сети аптек, которая входит в ГК «Биотэк», идет борьба за кресло гендиректора. Татьяну Булушеву, официально занимающую этот пост, не пускает на рабочее место охрана предприятия. Пока она пытается восстановить свои права через суд, в аптечной сети сменилось двое руководителей. Подробнее…

3. В аптеках возникла дефектура известного противоязвенного препарата. Речь идет об оригинальном препарате висмута трикалия дицитрат, который продается под торговым наименованием «Де-Нол». Лекарства нет ни в крупных интернет-аптеках, ни на сайтах федеральных и региональных сетей. Об его отсутствии сообщают профильные telegram-каналы. Подробнее…

4. Правительство не поддержало проект об увеличении шрифта в инструкциях к лекарствам. Там посчитали, что документ избыточный: нынешний размер шрифта в полной мере соответствует правилам обеспечения удобочитаемости листка-вкладыша и маркировки. Документ в сентябре 2023 года внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Подробнее…

5. Минздрав предложил изменить порядок включения лекарств в перечень ПКУ. В частности будет детализирован список сведений, которые министерства и иные органы должны указывать в предложениях о включении лекарственных средств в перечень ПКУ, а также критерии их включения в этот список. Подробнее…