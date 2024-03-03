Главные новости недели

1. «ФВ» объявил лидеров рейтинга влиятельности наиболее значимых субъектов фармрынка в 2023 году. В каждой из десяти номинаций представлены номинанты, вошедшие в первую десятку. Подробнее...

2. Новым главным редактором газеты «Фармацевтический вестник» и журнала «Аптекарь» стала Оксана Григорьева, сменив на этой должности Полину Звездину. Оксана Григорьева пришла в издательство 11 лет назад на должность корреспондента. С 2019 года — руководитель аптечного направления «ФВ», а с 2020 года — шеф-редактор журнала «Аптекарь». Подробнее...

3. В инструкцию лекарств с амоксициллином и клавулановой кислотой включат новые побочные действия. Минздрав потребовал включить в разделы «Побочное действие» и «Особые указания» возможное возникновение нежелательных реакций, таких как синдром Коуниса — серьезная аллергическая реакция, которая может привести к инфаркту миокарда. Подробнее…

4. Депутаты профильного комитета Госдумы предложили изменить код в ОКВЭД для деятельности аптек. Ранее подобное письмо в Минэкономразвития направила «Опора России». Восстановить юридическую справедливость депутаты и профильные ассоциации безуспешно пытаются уже десять лет. Подробнее...

5. Суд прекратил производство в отношении заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева. Компания «Биокад» обвиняла чиновника в бездействии и требовала провести заседание комиссии Минздрава для обновления лекарственных перечней. Заседание Комиссии по формированию перечней ЖНВЛП и 14 ВЗН состоялось 8 февраля, к включению рекомендовано пять препаратов, в том числе и два препарата «Биокада». Подробнее...