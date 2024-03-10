Главные новости недели

1. Минпромторг утвердил перечень критической промышленной продукции в фармотрасли на 2024 год и на плановые 2025—2026 годы. В новом перечне указаны объемы потребления и производства по полному циклу по 219 МНН лекарств для каждого года. Самый дорогой препарат из списка — асфотаза альфа, стоимость упаковки — около 5,1 млн руб. Подробнее...

2. Евгений Коротков покинул пост гендиректора «ПроАптеки». На его место пришла топ-менеджер «Протека» Ольга Смирнова. Коротков возглавлял «ПроАптеку» с момента его основания – с 2016 года. Подробнее...

3. Минздрав предложил скорректировать компетенции Росздравнадзора в рамках осуществления госконтроля в сфере обращения лекарств. Служба получит полномочия проводить инспектирование участников рынка на соответствие требованиям надлежащих практик. Общественное обсуждение соответствующего проекта завершится 15 марта. Подробнее...

4. Из Госреестра отозвали 15 регистрационных удостоверений лекарств, большинство из которых отечественного производства. У всех препаратов в реестре зарегистрированы аналоги от других компаний. Среди держателей удостоверений исключенных препаратов ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» и Sanofi. Подробнее...

5. Минздрав предложил исключить практику хранения и перевозки лекарств из лицензионных требований. Условия хранения препаратов будут регулироваться соответствующими правилами хранения. В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать ‎до 1 сентября 2028 года. Подробнее...