Главные новости недели

1. Минздрав обновил перечень индикаторов риска для контроля оборота препаратов, в него вошли восемь новых пунктов. Три из них касаются данных о лицензиатах и заявлениях, которые от них поступают. Еще пять пунктов основаны на данных системы маркировки «Честный знак». Подробнее...

2. Минпромторг готовит второй перечень лекарств на субсидии по программе «Продукты на полку». Проект направлен на создание аналогов патентованных препаратов, правообладатели которых — компании из недружественных стран. В рамках перечня разыграли уже 30 конкурсов. Размер субсидии в рамках этого механизма — от 50 до 100 млн руб. Подробнее...

3. Росздравнадзор предупредил о том, что проведение профилактических визитов в аптеки может стать обязательным. Над этим сейчас работает Минэкономразвития. Как сообщила начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова, фарморганизации стали более лояльны к таким мероприятиям: 60% аптек соглашаются на визит регулятора, а его стрессовость снижается. Подробнее...

4. Случаи падения покупателей на входе в аптеку не редкость. Как и предъявление претензий о компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение. «ФВ» изучил судебную практику за последние три года. Подробнее...

5. Как стало известно «ФВ», в связи с изменением стратегии развития «Яндекс.Маркета», в частности реорганизации фармнаправления как отдельной категории, компанию покинул руководитель вертикали «Лекарства и БАД» Максим Агарев. Подробнее...