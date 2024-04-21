Главные новости недели

1. Дискуссия по поводу ввода в гражданский оборот дженерика гипогликемического препарата дапаглифлозин продолжается. Владелец патента компания AstraZeneca подала заявление в Следственный комитет. Производитель дженерика «Акрихин» рассматривает это заявление как часть информационной кампании и указывает на то, что дженерик официально зарегистрирован. Подробнее...

2. Совет ЕЭК изменил Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарств. Это касается также проведения биовейвера — возможности применения этой процедуры для пролекарств и для лекарств III класса без согласования Экспертного комитета по лекарственным средствам. Подробнее...

3. Перечень ЖНВЛП пополнился тремя комбинированными препаратами для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями и двумя лекарствами для пациентов с рассеянным склерозом. Все стадии производства включенных в перечни препаратов проходят на территории России. Подробнее...

4. Управляющие компаний «Интеро Инвест» Сергея Осташевича и «ДД Калита» Василия Кулькова получили по 25% долей в фармкомпании «Нанолек». Эксперты оценивают сумму сделки в 9—10 млрд руб. Подробнее...

5. Названы победители «Платиновой унции» по итогам 2023 года. Рекордсменами этого года стали AstraZeneca и «Биннофарм Групп». По итогам 2023 года компании получили по четыре награды. Следом за ними, с тремя «Платиновыми унциями», — ГК «Протек». «Валента Фарм» и «Биокад» получили по две награды. Подробнее...