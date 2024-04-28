Главные новости недели

1. Минздрав обновил стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ). Список лекарств в новом стандарте сократился с 61 до 33 препаратов, из него полностью исключили антибиотики и кортикостероиды. Приказ заменит документ от 2012 года, в котором идет речь о тяжелом течении заболевания. Подробнее...

2. Спор между владельцем патента на препарат дапаглифлозин и производителями дженерика «Форсиги» продолжается. Управляющий партнер патентно-правовой фирмы «А. Залесов и партнеры» Алексей Залесов, представляющий в суде интересы KRKA, объяснил, почему производители дженерика считают действия оригинатора незаконными. О своем видении сложившейся ситуации «ФВ» рассказал представитель AstraZeneca, российский и евразийский патентный поверенный Владислав Угрюмов.

3. Минздрав зарегистрировал по ускоренной процедуре препарат сенипрутуг («Трибувиа») для терапии болезни Бехтерева. Лекарственное средство представляет собой эффекторное антитело против определенного участка Т-клеточного рецептора TRBV9. Это первое в мире терапевтическое антитело, связывающееся с сегментом TRBV9. Подробнее...

4. Спиртовой раствор йода из-за технической ошибки попал в перечень препаратов ПКУ. В Минздраве заявили, что это уже исправлено, а в пресс-службе ЦРПТ рассказали, что отметка «ПКУ» в системе маркировки никак не влияет на отпуск лекарств потребителям. Подробнее...

5. В России зарегистрирована новая ассоциация производителей лекарственных средств. Ее возглавил Филипп Романов после того, как ушел из «АПФ». Пока в составе ассоциации четыре компании, еще десять находятся на рассмотрении. Подробнее...