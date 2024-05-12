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Главные новости недели

12.05.2024
14:45
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. В инструкции препаратов, которые содержат ибупрофен, внесут информацию о новых нежелательных реакциях. Все они могут провоцировать развитие тяжелых кожных реакций, включая мультиформную эритему, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса—Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, DRESS-синдром и острый генерализованный экзантематозный пустулез. Подробнее...

2. Минздрав отменил регистрацию 21 препарата. Из них четыре не имеют аналогов по МНН, у двух комбинированных лекарств нет таких же зарегистрированных в ГРЛС сочетаний. Регистрационные удостоверения аннулированы на основании заявлений их владельцев. Подробнее...

3. Министерство финансов США обновило антироссийский санкционный список. В него попали еще около 300 компаний и физических лиц, в том числе и два дистрибьютора медицинской техники и изделий. Подробнее...

4. За три года пандемии в России было зарегистрировано более 800 побочных эффектов от применения 15 лекарственных средств, предназначенных для лечения COVID-19. Из них более половины побочных эффектов были связаны с препаратами «Авифавир», «Ареплевир» и «Коронавир», которые содержат действующее вещество фавипиравир. Подробнее...

5. Минпромторг заключил контракт на 194,7 млн руб. на повышение информированности населения об отечественных разработках в области фармацевтической, медицинской и реабилитационной продукции. Подрядчику предстоит проводить мероприятия и размещать в интернете материалы по теме здравоохранения. Подробнее...

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