Главные новости недели

1. Правительство внесло изменения в положение о системе МДЛП. Теперь при передаче препаратов, подлежащих предметно-количественному учету и отпускающихся по рецепту врача, станет обязательным прямой порядок представления сведений в систему мониторинга. Подробнее...

2. Госдума в первом чтении приняла законопроект о назначении биодобавок пациентам для медикаментозной терапии и о внесудебной блокировке сайтов, на которых торгуют запрещенными БАД. Вступить в силу документ должен с 1 сентября 2024 года, отдельные его пункты — с 1 марта 2025 года. Подробнее...

3. Бывший владелец аптечной сети «Радуга», депутат заксобрания Свердловской области Александр Серебренников получил доверенность на управление фармпредприятием «Уралбиофарм», эту информацию «ФВ» подтвердил источник. Но в пресс-службе Росимущества «ФВ» заявили, что не знают о передаче управления предприятием депутату. Ранее правительство постановило приватизировать завод. Подробнее...

4. Дмитрий Руцкой продал 98 точек сетей «Социалочка.рф» и «Аптечные традиции» в Курской области московской «Нео-Фарм». Подробности сделки бизнесмен пообещал сообщить позже, отметив, что пока намерен заниматься производственным активом — заводом «Марбиофарм». Подробнее...

5.Президент подписал закон о налоговой реформе, который предусматривает введение акцизов на фармсубстанцию этилового спирта с 2025 года. Подробнее...