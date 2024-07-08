Росимущество не подтвердило передачу контроля над «Уралбиофармом» свердловскому депутату

Новый гендиректор екатеринбургского фармпредприятия АО «Уралбиофарм» Михаил Мальцев передал управление предприятием по доверенности депутату заксобрания Свердловской области Александру Серебренникову. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на самого Серебренникова. Эту информацию «ФВ» подтвердил источник на фармрынке.

«Пока могу сказать, что да — доверенность есть», — сказал источник «ФВ».

При этом в Росимуществе не смогли подтвердить «ФВ» информацию о передаче управления заводом Серебренникову. «Отсутствует информация по данной теме», — сказали в пресс-службе федерального агентства.

В «Уралбиофарм» не ответили на запросы «ФВ».

Серебренников — бывший владелец екатеринбургской сети ООО «Аптечная сеть «Радуга». В мае этого года ее приобрела новосибирская ГК «Витана», писал «ФВ», но сумма сделки не называлась. Сеть была одним из немногих частных фармпредприятий в России, которое занималось льготными лекарствами и имело отделы отпуска препаратов, подлежащих ПКУ, говорила журналу «Аптекарь» директор сети Анна Клименко.

«Уралбиофарм» — фармацевтический завод в Екатеринбурге. Работает с 1930 года. Специализируется на выпуске лекарств, в том числе жизненно важных, и препаратов для симптоматического лечения вирусных и простудных заболеваний, а также БАД.

С 2019 года «Уралбиофарм» принадлежал предпринимателю Малику Гайсину, но в 2023 году он был национализирован по решению суда, который изъял в пользу государства акции завода стоимостью 3 млрд руб. В Генпрокуратуре решили, что с 1995 по 1999 год Гайсин во время работы депутатом Госдумы занимался бизнесом в нарушение антикоррупционных запретов. В результате он стал бенефициаром компании с долей в 99,995%. Депутат подал апелляционную жалобу на решение суда, но успеха не добился, он находится под домашним арестом. Владение акциями перешло к Росимуществу, которое планирует приватизировать предприятие к 2026 году.

В июне 2024 года новым директором завода был назначен Мальцев. Он, по данным СПАРК, также возглавляет компанию «Вагран» — один из активов Гайсина, который по иску Генпрокуратуры перешел в собственность государства. Мальцев возглавлял завод «Гломако», выпускающий товары для медицинского рынка, а с 2021 года работает гендиректором ООО «Титан-Смазочные материалы».

Согласно перечню работодателей по категориям риска на 2025 год от Роструда, «Уралбиофарм» относится к предприятиям с умеренной категорией риска. По данным СПАРК, предприятие в 2023 году по сравнению с 2022-м нарастило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза, до 176 млн руб., выручку — на 33,8%, до 1,7 млрд руб.