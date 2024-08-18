Главные новости недели

1. Генеральным директором фармацевтического дистрибьютора ООО «Джи Ди Пи» назначен Максим Кондрат, покинувший должность директора по эксклюзивам и СТМ ГК «Аптечная сеть 36,6». Подробнее...

2. Минпромторг предложил установить новые правила отпуска лекарств аптеками, индивидуальными предпринимателями, а также медорганизациями и их обособленными подразделениями, расположенными в селах, где нет аптек. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2025 года. Подробнее...

3. Индийская компания «Джодас Экспоим», которую обвиняют в подделке документов при регистрации в России антибиотика «Биапенем», выступает с заявлением о недоказанности фактов фальсификации, рассматриваемых в суде. Подробнее...

4. По итогам первого полугодия выручка аптек выросла на 16%. Они продали 3,7 млрд упаковок на 1 трлн руб. (лекарства, БАД, прочий ассортимент). Продажи лекарств в рублях выросли на 17% и снизились на 2% в упаковках. Подробнее...

5. Минпромторг разработал правила уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ‎а также инструментов или оборудования, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным. В случае утверждения документ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года. Подробнее...