Главные новости недели

1. Совокупный долг «Монастырёв.рф» превысил 3 млрд руб. Поставки товара в сеть прекращены. Александр Монастырев рассказал «ФВ» о причинах кризиса и о том, сколько времени понадобится новому владельцу, чтобы рассчитаться с задолженностью. Подробнее...

2. Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней закончила рассмотрение предложений по обновлению ограничительных списков лекарств. Из 48 для включения в Перечень ЖНВЛП рекомендован 21 препарат. Подробнее...

3. Фармкомпании намерены составить неформальный список аптек, чьи данные в СМДЛП существенно отличаются от остальных. Речь идет о разного рода аномалиях, которые были выявлены в результате тщательного анализа сведений системы маркировки. Подробнее...

4. Минздрав отменил регистрацию двух фармсубстанций и десяти лекарственных препаратов. Почти все они имеют зарегистрированные аналоги. Отмена РУ произошла по инициативе их держателей. Подробнее...

5. Минфин опубликовал проект, предлагающий распространить правило «второй лишний» на лекарства без уточнения перечней. Участники рынка отмечают, что постановление пока проходит общественное обсуждение и в нем отсутствует информация, на какую группу лекарственных средств распространяются ограничения. Подробнее...