Главные новости недели

1. Росздравнадзор обновил порядок фармаконадзора лекарственных препаратов. Теперь при нарушении три раза подряд правил ЕАЭС в части заполнения периодических отчетов держателей регудостоверений на препараты ждут внеплановые проверки. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года. Подробнее...

2. «Лига защитников пациентов» попросила Генпрокуратуру проверить ситуацию со льготным лекобеспечением в стране. Пациенты жалуются, что не могут получить лекарства: им или выдают один из двух препаратов, или заменяют другими без согласия пациента. Подробнее...

3. Новейшие разработанные препараты будут доходить до российского рынка с опозданием в среднем на два-три года, считает зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, это последствия санкций. Подробнее...

4. Конкурсный управляющий ООО «Годовалов» начал оспаривать сделки, совершенные топ-менеджментом перед банкротством. Он потребовал признать недействительными решения о перечислении средств на сумму почти 2,5 млрд руб. Самый крупный перевод — 1,745 млрд руб. в пользу банка ВТБ. Подробнее...

5. Фармкомпания Sanofi передала права на дистрибуцию своего кардиопортфеля российскому производителю БАД «Юнифарм». Специалисты Sanofi, занимавшиеся продвижением кардиолекарств, смогут перейти в «Юнифарм». Подробнее...