Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Главные новости недели

Главные новости недели

15.09.2024
14:40
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Росздравнадзор обновил порядок фармаконадзора лекарственных препаратов. Теперь при нарушении три раза подряд правил ЕАЭС в части заполнения периодических отчетов держателей регудостоверений на препараты ждут внеплановые проверки. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года. Подробнее...

2. «Лига защитников пациентов» попросила Генпрокуратуру проверить ситуацию со льготным лекобеспечением в стране. Пациенты жалуются, что не могут получить лекарства: им или выдают один из двух препаратов, или заменяют другими без согласия пациента. Подробнее...

3. Новейшие разработанные препараты будут доходить до российского рынка с опозданием в среднем на два-три года, считает зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, это последствия санкций. Подробнее...

4. Конкурсный управляющий ООО «Годовалов» начал оспаривать сделки, совершенные топ-менеджментом перед банкротством. Он потребовал признать недействительными решения о перечислении средств на сумму почти 2,5 млрд руб. Самый крупный перевод — 1,745 млрд руб. в пользу банка ВТБ. Подробнее...

5. Фармкомпания Sanofi передала права на дистрибуцию своего кардиопортфеля российскому производителю БАД «Юнифарм». Специалисты Sanofi, занимавшиеся продвижением кардиолекарств, смогут перейти в «Юнифарм». Подробнее...

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.