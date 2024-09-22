Главные новости недели

1. Сеть «Монастырёв.рф» нашла выход из кризисной ситуации. «Планета здоровья» станет стратегическим партнером компании, вложив свой капитал за большую долю акций сети. Эту информацию «ФВ» сообщил владелец компании Александр Монастырев. Подробнее...

2. Минфин доработал положение о российских лекарствах в госзакупках, обеспечив преференции по правилу «второй лишний» с 1 января 2025 года для лекарств из Перечня ЖНВЛП и с 1 июля 2025 года — для препаратов из списка СЗЛС. Подробнее...

3. «Лига защитников пациентов» попросила вице-премьера Татьяну Голикову вмешаться в процесс формирования Перечня ЖНВЛП. В организации считают, что при нынешней схеме пациенты не получают должного лечения. Последнее заседание комиссии Минздрава по формированию перечней в августе наблюдатели оценили как нарушающее правила, установленные министерством и правительством. Пациентская организация предлагает отвязать Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи и льгот от Перечня ЖНВЛП. Подробнее...

4. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал правоту коммунальщиков в их споре с аптекой в Свердловской области по поводу тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов. Поскольку отдельный тариф для аптечных организаций в регионе не установлен, то взимание платы с аптеки как с проммагазина логично и обоснованно, говорится в решении. Подробнее...

5. ВОЗ обновила рекомендации по лечению гриппа. Если заболевание проходит не тяжело, при этом вероятность бактериальной сопутствующей инфекции низкая, противопоказано назначение антибиотиков. Подробнее...