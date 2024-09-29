Главные новости недели

1. Депутат Госдумы Андрей Исаев предложил вернуться к вопросу регулирования действий аптечных сетей. По его мнению, рост цен на лекарства во многом обусловлен деятельностью аптек. Депутат Ярослав Нилов полагает, что в дополнение к этому необходимо запретить и рекламу лекарств. Речь об этом шла во время парламентских слушаний в Госдуме. Подробнее...

2. Российская компания планирует получить принудительную лицензию на препарат, находящийся под патентной защитой, еще два отечественных производителя рассматривают такую возможность. Иностранные компании-оригинаторы опасаются, что в этом случае будут нарушены их патентные права. Подробнее...

3. Аптеки с 1 ноября могут столкнуться со сложностями при продажах БАД. На эту категорию товаров начнет действовать новый, разрешительный режим продажи в «Честном знаке». Тесты показали, что коды на товары бывают нанесены некорректно — такие добавки аптека не сможет отпустить покупателю. ЦРПТ объяснил аптекам, что делать с некорректными кодами маркировки БАД. Подробнее...

4. Минздрав опубликовал проект распоряжения правительства о внесении изменений в лекарственные перечни. В ЖНВЛП внесут более 20 новых МНН, несколько лекарственных форм, также изменятся перечень лекарств для программы ВЗН и минимальный аптечный ассортимент. Подробнее...

5. Российский Forbes опубликовал TOP100 крупнейших компаний России по чистой прибыли. В рейтинг попала только одна фармацевтическая компания. Она опустилась с 26-го на 97-е место. А в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» вошли более 20 руководителей от фармотрасли.