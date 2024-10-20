Главные новости недели

1. Минздрав предложил правила формирования перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Он будет формироваться из препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП. Лекарственные средства должны быть произведены в России на всех стадиях технологического процесса. Подробнее...

2. Отменена регистрация девяти лекарственных препаратов. Среди отозванных – три антибиотика, противовирусное средство, антагонист опиоидных рецепторов, иммуностимулятор, муколитик и препарат для лечения эректильной дисфункции. Подробнее...

3. Министерство здравоохранения разработало правила ввоза орфанных и высокотехнологичных лекарств в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах. Импорт будет разрешен на основании заключения Минздрава. Подробнее...

4. Разработан проект федерального закона об отзыве лицензии на осуществление фармацевтической деятельности у аптек, ИП и медорганизаций за два и более нарушения в течение одного года. Подробнее...

5. Депутат Сергей Миронов предложил создать государственный маркетплейс, через который будут продавать лекарства с бесплатной доставкой. Он также выступил с инициативой ограничить «аппетиты» аптечных сетей и обязать их продавать препараты из Перечня ЖНВЛП без наценки. Таким образом парламентарий прокомментировал сообщения о нехватке лекарств в некоторых регионах страны. Подробнее...