Главные новости недели

1. Основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля освободили от отбывания 11-летнего заключения по состоянию здоровья. Прокуроры попросили суд удовлетворить просьбу защиты. Ранее суд переносился четыре раза. Подробнее...

2. Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рекомендовала к включению в Перечень ЖНВЛП препарат гофликицепт от идиопатического рецидивирующего перикардита и антибиотик цефтобипрол медокарил. Один препарат — анагрелид — не был одобрен. Подробнее...

3. В России на конец сентября 2024 года работало 80,2 тыс. аптек. По сравнению с концом сентября 2023 года это больше на 5%. В конце августа 2024 года было 79,8 тыс. точек фармрозницы. Подробнее...

4. Минздрав намерен внести изменения в приказ о порядке ведения ГРЛС. Авторы документа предлагают в том числе указывать информацию о регистрации как налогоплательщика производителя и держателя (или владельца) регудостоверения на препарат. В случае принятия документ вступит в силу через десять дней с момента публикации. Подробнее...

5. В октябре 2024 года российские производители получили разрешение на проведение клинических исследований абемациклиба, галсульфазы и канаглифлозина. У всех препаратов пока нет зарегистрированных аналогов. Подробнее...