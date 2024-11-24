Главные новости недели

1. Роспотребнадзор направил письмо ЦРПТ о недопустимости реализации БАД, содержащих мелатонин и симетикон. Служба просит оператора маркировки принять меры «до выяснения обстоятельств нарушения». Аптеки уже столкнулись с блокировкой продажи на кассах части добавок. Они массово возвращают БАД дистрибьюторам или ставят их в карантин. Подробнее...

2. Рустам Шубенок вскоре оставит позицию замгенерального директора ГК «АСНА». Он разошелся во взглядах на стратегию развития компании с руководством, пояснили «ФВ» в компании. О дальнейших карьерных планах он не рассказал. Подробнее...

3. Минздрав 14 ноября отменил регистрацию 17 лекарственных препаратов, включая вакцину для профилактики ротавирусной инфекции «РотаТек» и вакцину против кори, паротита и краснухи М-М-Р II. Затем, 15 ноября отозваны еще 19 регудостоверений на лекарственные препараты и шесть на фармацевтические субстанции. Подробнее...

4. Минздрав выдал компании «Р-Фарм» разрешение на проведение исследования биоэквивалентности препаратов PT-OLP и «Линпарза» (олапариб) при применении в качестве монотерапии у взрослых пациентов с онкологическими заболеваниями. Оригинальный препарат входит в Перечень ЖНВЛП. Подробнее...

5. Тренд на снижение качества производимых препаратов в стране набирает силу, посетовал основатель Solopharm Олег Жеребцов. Он рассказал о маргинализации российского фармпроизводства. Отрасль, по его словам, по-прежнему работает в дженериковом поле, не предлагая рынку инновации. Но и в этом сегменте большинство препаратов не соответствуют необходимым параметрам качества, поскольку эти характеристики не учитываются при проведении торгов. Подробнее...