Главные новости недели

1. Центр терапии и профилактической медицины Минздрава и Национальная фармпалата разработают стратегию сотрудничества. Планируется привлечь аптеки к информированию населения о диспансеризации. Медицинское сообщество также готово участвовать в создании скриптов и симптом-чекеров для фармспециалистов, которые помогут стандартизировать процесс фармконсультирования. Подробнее...

2. Иски «Герофарма» к американским фармкомпаниям PTC Therapeutics и Eli Lilly приняты к производству, заседания по ним пройдут в январе и феврале 2025 года. В обоих случаях заявитель требует предоставить принудительные лицензии на выпуск препаратов «Трансларна» (МНН аталурен) и «Мунджаро» (МНН тирзепатид). Подробнее...

3. Арбитражный суд не удовлетворил иск дочерней компании Roche к «Промомеду» и «Биохимику». Истец требовал обязать ответчика отозвать регистрацию висмодегиба и регистрацию его цены, а также запретить вводить его в оборот. Подробнее...

4. Счетная палата оценила эффективность госрегулирования цен на лекарства. По мнению аудиторов, есть потенциал для повышения эффективности в этой сфере. В частности, при расчете предельной отпускной цены предлагается проверять, соответствуют ли заявленные фармпроизводителем затраты фактическим. Подробнее...

5. Индийская компания Jodas Expoim зарегистрировала первый в России дженерик препарата «Эврисди» для лечения спинальной мышечной атрофии. Оригинальный рисдиплам производит компания Roche. Подробнее...