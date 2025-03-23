Главные новости недели

1. ФАС разъяснила ключевые аспекты закупки препаратов, включая применение национального режима и правила определения эквивалентности лекарственных форм. Особое внимание было уделено ограничениям на закупку иностранных препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП, а также условиям поставки многокомпонентных лекарств. Подробнее...

2. Минфин разъяснил порядок указания страны происхождения товара в заявках для госзакупок. Министерство разъяснило, что необходимо указывать только одну страну. Подробнее...

3. Евгений Коротков будет работать в «ФК Гранд Капитал» в качестве эксперта по развитию партнерства аптечной сети «Сердце Континента». Ранее он занимался развитием сети «Фарма». Подробнее...

4. Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения на шесть лекарственных средств. У всех препаратов есть зарегистрированные аналоги. Подробнее...

5. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей грубое нарушение прав граждан на лекобеспечение. По данным прокуратуры, должностные лица регионального Минздрава не обеспечили закупку необходимых лекарств. Это уже не первый подобный случай в российских регионах в этом году. Подробнее...