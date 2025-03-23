Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Главные новости недели

Главные новости недели

23.03.2025
15:40
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. ФАС разъяснила ключевые аспекты закупки препаратов, включая применение национального режима и правила определения эквивалентности лекарственных форм. Особое внимание было уделено ограничениям на закупку иностранных препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП, а также условиям поставки многокомпонентных лекарств. Подробнее...

2. Минфин разъяснил порядок указания страны происхождения товара в заявках для госзакупок. Министерство разъяснило, что необходимо указывать только одну страну. Подробнее...

3. Евгений Коротков будет работать в «ФК Гранд Капитал» в качестве эксперта по развитию партнерства аптечной сети «Сердце Континента». Ранее он занимался развитием сети «Фарма». Подробнее...

4. Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения на шесть лекарственных средств. У всех препаратов есть зарегистрированные аналоги. Подробнее...

5. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей грубое нарушение прав граждан на лекобеспечение. По данным прокуратуры, должностные лица регионального Минздрава не обеспечили закупку необходимых лекарств. Это уже не первый подобный случай в российских регионах в этом году. Подробнее...

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.