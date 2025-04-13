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Главные новости недели

13.04.2025
14:35
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. С 1 июня аптечные организации смогут работать под новым кодом ОКВЭД. Приказ об этом подписал руководитель Росстандарта Антон Шалаев, сообщили «ФВ» несколько участников фармрынка на условиях анонимности. Документ есть в распоряжении редакции, он пока не опубликован. Отрасль добивалась изменения кода экономической деятельности более десяти лет. Подробнее...

2. Новым гендиректором компании «Нижфарм» стал Дмитрий Исаченко, ранее не занимавший руководящие должности в фарме. Он сменил на этом посту Оксану Позднякову, которая стала генеральным менеджером компании. Ранее «Нижфарм» передали под временное управление компании «Фармирус». Подробнее...

3. Упрощение процедуры приведения регдосье лекарств в соответствие с правилами ЕАЭС снова откладывается. Соответствующий пункт был в повестке заседания коллегии ЕЭК на 8 апреля, но в последний момент был исключен оттуда в связи с возражениями, поступившими от Минпромторга России. Подробнее...

4. Правительство ускорило процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП. В новом документе также предусмотрена подача заявления о регистрации цен через портал госуслуг. Подробнее...

5. Победители XXV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» были объявлены на церемонии награждения 10 апреля. Награды вручены в 22 номинациях. Подробнее...

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