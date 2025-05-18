Главные новости недели

1. ФАС озабочена ситуацией с ценообразованием на лекарства, которые не входят в Перечень ЖНВЛП. Служба ищет способы борьбы с завышением цен на рынке. Проводятся проверки в 21 компании по ценам на 18 препаратов, сообщил замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев. Подробнее...

2. По итогам I квартала нельзя сказать определенно, какая аптечная сеть лидирует, считает гендиректор AlphaRM Анна Ермолаева. Два ведущих игрока в течение января—марта текущего года сменяли друг друга на первой строчке. Подробнее...

3. Минздрав разрабатывает стратегию лекарственного обеспечения до 2030 года, сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев. В ней планируется учесть обеспечение производства лекарств в стране, создание новых препаратов, прогнозирование потребности лекарств, а также их доступность. Подробнее...

4. В компании «Промомед» произошли кадровые перестановки. Илья Бардин-Денисов стал руководителем биотехнологической компании «Артселленс». Операционную компанию «Промомед ДМ» до назначения нового руководителя возглавит Александр Ефремов. Подробнее...

5. Бывший генеральный директор компании «Аптечная сеть 36,6» и сооснователь сети A.v.e Владимир Кинцурашвили признан банкротом. В отношении него суд ввел процедуру реструктуризации долгов. Подробнее...