Главные новости недели

1. Ассоциация независимых аптек направила письма в Минздрав и Минэкономразвития с просьбой разъяснить применение новых кодов ОКВЭД для аптек. В замешательстве находятся аптеки, которые занимаются исключительно отпуском готовых лекарственных средств, но не занимаются их изготовлением. Подробнее...

2. РААС попросила Роспотребнадзор исключить из практики контрольно-надзорной деятельности проверки требований по соблюдению уведомительного режима о начале осуществления отдельных видов деятельности в отношении аптечных организаций. Поводом стали предостережения, полученные аптеками в ряде регионов, о необходимости уведомлять о начале торговли косметикой и товарами личной гигиены. В противном случае им грозят внеплановые проверки. Подробнее...

3. Министерство здравоохранения отменило Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарств, утвержденные в 2015 году. Это связано с гармонизацией национального регулирования с правом ЕАЭС. Подробнее...

4. Минздрав утвердил изменения в правила экспертизы лекарственных средств. Приказом устанавливается запрет на запрос документов у заявителей без обращения через ЕГИСЗ. Также введены сроки для проведения экспертиз. Поправки разработаны в рамках гармонизации регулирования обращения лекарств с правом ЕАЭС. Подробнее...

5. Комиссия по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН выступила против гомеопатии и призвала Минздрав и другие уполномоченные органы исключить из клинических рекомендаций препараты компании «Материа Медика Холдинг». Организация, в свою очередь, заявила о дискредитации ее деловой репутации и напомнила, что однажды уже отстояла свою позицию в суде. Подробнее...