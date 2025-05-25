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Главные новости недели

25.05.2025
14:45
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Ассоциация независимых аптек направила письма в Минздрав и Минэкономразвития с просьбой разъяснить применение новых кодов ОКВЭД для аптек. В замешательстве находятся аптеки, которые занимаются исключительно отпуском готовых лекарственных средств, но не занимаются их изготовлением. Подробнее...

2. РААС попросила Роспотребнадзор исключить из практики контрольно-надзорной деятельности проверки требований по соблюдению уведомительного режима о начале осуществления отдельных видов деятельности в отношении аптечных организаций. Поводом стали предостережения, полученные аптеками в ряде регионов, о необходимости уведомлять о начале торговли косметикой и товарами личной гигиены. В противном случае им грозят внеплановые проверки. Подробнее...

3. Министерство здравоохранения отменило Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарств, утвержденные в 2015 году. Это связано с гармонизацией национального регулирования с правом ЕАЭС. Подробнее...

4. Минздрав утвердил изменения в правила экспертизы лекарственных средств. Приказом устанавливается запрет на запрос документов у заявителей без обращения через ЕГИСЗ. Также введены сроки для проведения экспертиз. Поправки разработаны в рамках гармонизации регулирования обращения лекарств с правом ЕАЭС. Подробнее...

5. Комиссия по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН выступила против гомеопатии и призвала Минздрав и другие уполномоченные органы исключить из клинических рекомендаций препараты компании «Материа Медика Холдинг». Организация, в свою очередь, заявила о дискредитации ее деловой репутации и напомнила, что однажды уже отстояла свою позицию в суде. Подробнее...

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