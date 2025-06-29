Главные новости недели

1. Минздрав предложил обязать выпускников мед- и фармвузов проходить трехлетнее наставничество после первичной аккредитации. Также уточняется порядок целевого обучения: в случае неисполнения обязательств стороной договора штраф предлагается установить в двукратном размере. Поправки вызвали дискуссию в отрасли. Подробнее...

2. Президент утвердил закон, запрещающий использование иностранных языков на вывесках и надписях о проводимых акциях. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года и не коснутся фирменных наименований и товарных знаков. Подробнее...

3. Верховный суд поддержал позицию ФАС в деле в отношении компании «Акрихин», которое касается дженерика противодиабетического лекарства AstraZeneca «Форсига». Производитель пытался оспорить антимонопольные разъяснения ведомства по закупкам дженерика дапаглифлозина. Подробнее...

4. Крупнейшие фармвузы увеличили стоимость коммерческого обучения. Например, в Сеченовском университете стоимость обучения на специальности «Фармация» выросла более чем на 1 млн руб. Подробнее...

5. В магазине «ВкусВилл» в центре Москвы появился первый вендинговый аппарат по продаже персонализированных наборов витаминов и минералов. Пока это лишь пилот, но создатели надеются: если тест пройдет успешно, проект сможет масштабироваться. В Союзе операторов торговых автоматов рассказали, как регулируется продажа БАД в таких вендинговых аппаратах. Подробнее...