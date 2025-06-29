БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Главные новости недели

Главные новости недели

29.06.2025
14:45
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Минздрав предложил обязать выпускников мед- и фармвузов проходить трехлетнее наставничество после первичной аккредитации. Также уточняется порядок целевого обучения: в случае неисполнения обязательств стороной договора штраф предлагается установить в двукратном размере. Поправки вызвали дискуссию в отрасли. Подробнее...

2. Президент утвердил закон, запрещающий использование иностранных языков на вывесках и надписях о проводимых акциях. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года и не коснутся фирменных наименований и товарных знаков. Подробнее...

3. Верховный суд поддержал позицию ФАС в деле в отношении компании «Акрихин», которое касается дженерика противодиабетического лекарства AstraZeneca «Форсига». Производитель пытался оспорить антимонопольные разъяснения ведомства по закупкам дженерика дапаглифлозина. Подробнее...

4. Крупнейшие фармвузы увеличили стоимость коммерческого обучения. Например, в Сеченовском университете стоимость обучения на специальности «Фармация» выросла более чем на 1 млн руб. Подробнее...

5. В магазине «ВкусВилл» в центре Москвы появился первый вендинговый аппарат по продаже персонализированных наборов витаминов и минералов. Пока это лишь пилот, но создатели надеются: если тест пройдет успешно, проект сможет масштабироваться. В Союзе операторов торговых автоматов рассказали, как регулируется продажа БАД в таких вендинговых аппаратах. Подробнее...

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.