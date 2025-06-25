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Верховный суд подтвердил позицию ФАС в деле по дженерику «Форсиги»

25.06.2025
12:44
Отдел новостей
Верховный суд поддержал позицию ФАС в деле в отношении компании «Акрихин», которое касается дженерика противодиабетического лекарства AstraZeneca «Форсига». Производитель пытался оспорить антимонопольные разъяснения ведомства по закупкам дженерика дапаглифлозина.
Фото: 123rf.com

Верховный суд РФ отказал фармпроизводителю АО «ХФК Акрихин» в иске о признании недействительным письма ФАС России, содержащего позицию Федеральной антимонопольной службы в отношении закупок лекарственных препаратов с действующим веществом дапаглифлозин. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Опубликованное ранее информационное письмо антимонопольной службы разъясняет, что заявки участников закупок, предлагающих к поставке препарат с дапаглифлозином производства АО «Фармацевтический завод Польфарма» (поставляемый в Россию под брендом «Фордиглиф»), подлежат отклонению. Основание — отсутствие согласия правообладателя на ввод в гражданский оборот, что нарушает положения Закона о контрактной системе.

Как писал «ФВ», «Акрихин» ввел в гражданский оборот «Фордиглиф» после октября 2024 года, когда вступило в силу решение суда, который обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение на спорный патент, выданный AstraZeneca. Тогда многие дженериковые компании не предполагали, что оригинатору удастся сохранить патент. Поэтому такие производители, как «Северная звезда», «Гротекс», Polpharma, Sandoz, KRKA, регистрировали не только дженерики, но и цены на них.

Оригинальный препарат создала AstraZeneca, патент № 2746132 в России действует до 2028 года. ФАС установила, что «Акрихин» нарушил ст.14.5 ФЗ-135 «О защите конкуренции» при выводе на рынок препарата без согласия AstraZeneca. Компания должна вернуть в бюджет 577,7 млн руб. Производитель обжаловал решение антимонопольной службы. Арбитражный суд Москвы 14 мая частично удовлетворил иск АО «Акрихин» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Суд признал законным решение ФАС в части нарушения ст.14.5, но отменил предписание о перечислении денег в федеральный бюджет.

Верховный суд признал доводы ФАС обоснованными и отказал «Акрихину» в «удовлетворении требований в полном объеме».

Читать материал полностью

14.05.2024
Страсти по «Форсиге»
В чем особенности патентного спора из-за дапаглифлозина
Фармацевтический вестник №12 (1141) / 2024

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